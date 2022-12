’Moet ik mijn zoontje (7) laten opblijven met oud en nieuw?’

„Ik denk erover om mijn zoon van 7 met oud en nieuw te laten opblijven”, schrijft Annabelle. „Hij weet dat wij al een paar jaar achtereen vrienden uitnodigen met wie we tot ’grotemensen-bedtijd’ beneden zitten en hij weet wat oud en nieuw inhoudt. Daarom dacht ik: misschien is hij al oud genoeg om beneden te blijven zitten en het feestje ook mee te maken.”

„Ik wil dus eigenlijk simpelweg weten of ik daar goed aan doe. Moet ik hem laten opblijven tot 12 uur of vasthouden aan zijn vaste bedtijd om zijn ritme niet door de war te schoppen?”

Uitzondering mogelijk

„Als ik puur antwoord geef op de vraag wat het beste is voor je kind, dan is het altijd het allerbeste om iedere dag dezelfde bedtijd aan te houden.” Dat zegt Inge de Heer, kinderslaapcoach en psychosociaal kindertherapeut. „Maar als je me vraagt of een uitzondering mogelijk is: zeker, maar de effecten daarvan zijn wel afhankelijk van hoe goed je kind normaal slaapt.”

„Kijk dus naar je kind om te beoordelen wat wel en niet kan. Als je kind goed slaapt, kun je best proberen of hij op kan blijven tot 12 uur. Ik moet wel zeggen dat ik het nog maar de vraag vind of een kind van 7 dat überhaupt redt. Zie je dat hij om negen uur ’s avonds al op de bank ligt de slapen, dan moet je ook accepteren dat dat zo is en hem het liefst lekker naar bed brengen. Je kunt hem vervolgens misschien nog wel even wakker maken om 12 uur om samen naar het vuurwerk te kijken, maar het is de vraag wie je daarmee een plezier doet.”

Wie is erbij gebaat?

Die laatste vraag is volgens De Heer sowieso belangrijk om te stellen: als je je jonge kind laat opblijven tot middernacht met oud en nieuw, wie is daar dan bij gebaat? „Vraag je af of het echt zo belangrijk is voor je kind, of dat het misschien jouw eigen redenering is omdat jij een feestje hebt waarbij het handig is dat je kind mee kan doen. Ondanks dat een uitzondering op de normale bedtijd echt geen drama is, blijft de natuurlijke klok en de gewenning van het normale ritme iets heel belangrijks. Een kind is het meest gebaat bij regelmaat en structuur, en je kunt je dus afvragen of je je kind nou echt een plezier doet door hem tot 12 uur te laten opblijven.”

Effecten

Veel ouders wijken in het weekend nog weleens af van de reguliere bedtijd van hun kind. Aan het gedrag dat daarop volgt, kun je volgens De Heer goed afleiden of het verstandig is om je kind tijdens de jaarwisseling wakker te houden. „Weet jij van je kind dat hij meteen van de leg is als je iets afwijkt van de bedtijd? Dan zou ik voor jezelf en voor je kind kiezen en het niet doen. Veel kinderen worden namelijk juist onrustig, dwars en vermoeid door in het weekend later naar bed te gaan. Sommigen verleggen automatisch hun slaap en worden de volgende dag ook later wakker. Maar als dat vermogen nog niet ontwikkeld is, worden ze juist eerder wakker. Met als gevolg: een kind dat al vermoeid aan een nieuwe week begint.”

Consequenties accepteren

„Ik zou dus aanraden om goed na te denken of het écht nodig is om samen met je kind het nieuwe jaar in te luiden, of dat je daarmee nog een paar jaartjes kunt wachten. Ga bij jezelf na: gaat mijn kind van 7 dit redden op een leuke manier? Als je inschat dat dat lukt, kun je het natuurlijk prima proberen. Accepteer dan wél de consequenties: de dag erna zou het zomaar eens kunnen zijn dat je met een stierlijk vervelend kind zit dat moe en dwars is. Tot slot adviseer ik: laat je geen druk opleggen van buitenaf. Jij kent je kind het best en weet dus ook het best wat goed voor hem is.”

