Praat mee: Moet de meivakantie langer en de zomervakantie korter?

Officieel gezien valt de meivakantie dit jaar in de week van 29 april tot en met 7 mei, maar scholen mogen ervoor kiezen om daar nog een vrije week voor te plakken. Vele doen dat dan ook, bijvoorbeeld om Koningsdag in die vakantie te laten vallen.

Tot rust

De populariteit van de meivakantie als reisperiode neemt bovendien steeds verder toe. Volgens Frank Oostdam van de ANVR komt dat doordat de zomervakantie nog ver weg is, en de kerstvakantie al lang geleden.

Reisorganisatie Sunweb snapt dat wel. „De meivakantie is ideale periode om al vroeg van de zon te genieten”, schrijft ze op haar website. „Op de meeste vakantiebestemmingen lopen de temperaturen al lekker hoog op en in de meivakantie is het minder druk dan tijdens het hoogseizoen. Perfect dus om tot rust te komen.”

Zomervakantie

Veel van ons zouden een standaard tweeweekse meivakantie dus wel zien zitten. Maar zijn we ook bereid om daar een week van de zomervakantie voor in te leveren?

Een aantal jaar geleden publiceerde de Europese Commissie een rapport waaruit bleek dat Nederland de kortste zomervakantie van Europa heeft. Samen met Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk valt ons land in de laagste categorie, met een officiële zomervakantie van 7 weken of minder.

Zelfs toen ons kabinet in 2022 overwoog de zomervakantie in te korten, ter voorkoming van een coronagolf, waren veel van ons daarom niet bereid om een week in te leveren. Vooral leerkrachten vonden het geen goed plan.

Praat mee

Wat vind jij? Moet de meivakantie langer en de zomervakantie korter? Of vind jij het goed zoals het is?

Volgens Marjolein moet de lengte van vakanties worden bepaald door de ontwikkeling van het kind.

Linda vond ’midden in het schooljaar nóg een week vakantie’, vorig jaar al geen goed plan.

Jendy vindt de tijd tot de zomervakantie te lang.

