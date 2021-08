’Ik wil geen zomeruitverkoop, doe mij maar een winterjas’

„Ik zal het maar eerlijk toegeven. Deze zomer heb ik beroerd geshopt, lees: amper iets. Ik heb duidelijk last van ‘uitstelgedrag’, voornamelijk door het slechte weer. En door een laat geplande vakantie. Voortdurend denk ik dat ik nog wel wat zomeritems ga scoren, wellicht in een van mijn favoriete winkels in Italië, waar ik meestal niet ’ongeschonden’ uit kom.

Drie paar schoenen en twee paar tassen plus 1 à 2 tuniekjes is wel de gemiddelde, minimale score. Ik heb nog genoeg hangen in de kast, dat is waar. Dus de noodzaak om zomers te shoppen is er niet. Bovendien heb ik nog niet al te veel mode-uitstapjes, waardoor ik nog wel even kan teren op de lastminuteaankopen van vorig jaar (vaak met de labels er nog aan - het is zelfs voor mij weer een verrassing als ik deze items tegenkom).

’In between’-jas

Gelukkig kriebelt het wel deze laatste sale-dagen en heb ik nog geen last van pre-winter blues, oftewel zin om alvast in te slaan voor de koudere dagen. Wegkruipen in een trui, joggingpak of een dekbedjas is niet zo mijn ding. Ik ga toch echt meer voor de fladderende tuniekjes, slippertjes, hakjes en zwierige gekleurde tasjes.

Bovendien vind ik in de uitverkoop altijd iets van mijn gading, dat dan plotseling mijn favoriet blijkt te zijn in het najaar. Een ‘in between-jas’ voor in de auto, een omslagcape, enkellaarsjes in een gekke kleur of zwarte effen stretchbroeken die zelfs in de winter nog meekunnen. Want wie denkt alleen maar zomerse koopjes op de kop te kunnen tikken, heeft het mis. Er zijn genoeg items die ook geweldig zijn voor in het najaar - en zelfs de winter.

Shortpak

Onlangs ging ik met een vriendin uit shoppen in eigen land. Ze had haar vakantie nog tegoed, was in het bezit van een kledingkast met vrije hangers en had zin in een nieuwe garderobe. En ze had mij nodig voor advies, hoera! De start verliep al vlotjes in mijn favoriete lingeriewinkel waar ook heerlijke kaftans, tuniekjes en ander moois tot bodemprijzen waren afgeprijsd.

De verkoopster deed er nog een schepje bovenop: twee tuniekjes met extra korting. Vriendin ging direct door de knieën toen ik aangaf dat beide items in Ibiza-look perfect waren om tijdens een najaarsfeestje te dragen met daaronder bijvoorbeeld een legging. Zelfs bij mijn doorgaans niet zo shopgrage vriendin zag ik plotseling een twinkeling in haar ogen opkomen!

Bekijk ook: Tips en tricks voor het perfecte schoeisel bij warm weer

Jumpsuit

We gingen moedig door en scoorden een enorm afgeprijsd shortpak in het lila (prachtig deze winter met een bordeauxrode coltrui eronder en dito maillot). Daarnaast nog een sexy kanten blouse (voor onder elke blazer), een blouse met geborduurde mouwen (hallo super eyecatcher op elk feest) en een retro zijden blouse plus handgemaakte ketting.

Ik weet zeker dat deze aankopen ook ruim voor de kerst nog gedragen worden! We rolden dan ook tevreden onze auto’s in en namen eenmaal thuis nog even de online opties voor een jumpsuit door, die we helaas niet vonden. Maar dat is nou zo’n kledingstuk dat je in een donkere kleur lekker lang door kunt dragen.

Budget

Dus voor diegenen die nog wel even geduld hebben met die winterjas en de gevoerde boots, hierbij een paar fijne tips om te hamsteren in de uitverkoop. Uiteraard is het leuk om in de uitverkoop extreme, opvallende items te kopen die niemand durft te dragen, maar waarin jij kunt shinen. Maar het is ook hét uitgelezen moment om basisitems te shoppen die echt nodig zijn.

Een zwart effen, hooggesloten jurkje, donkere enkellaarsjes, een cowboyboot in welke kleur dan ook (leuk onder een wijde jeans, maar ook onder een wollen jurkje). Stel vooraf een budget vast om te weten hoe ver je kunt gaan met het shoppen. En bij twijfel even niets doen. Loop de winkel uit en bedenk na een uur of de aankoop nog speelt. Zo niet, loop dan lekker verder.

Dure merkkleding of accessoires worden tijdens de sale ineens haalbaar en dus een stuk aantrekkelijker. Daarbij de volgende tip: denk niet te praktisch. Koop die bikini, het badpak of die slippertjes gerust in de winter en sla ze vervolgens een seizoen op.

Zonnebril

Timing is alles tijdens de uitverkoop. Ga als het even kan doordeweeks en dan tussen de middag (dan zit iedereen te lunchen) of heel vroeg in de ochtend als de winkels net open zijn. Vind je een bepaald kledingstuk niet in jouw maat? Bestel het dan in het filiaal direct online, zodat je zeker weet of je een eventuele ‘set’ wel compleet hebt.

Zomerse vestjes, jasjes en dergelijke doen het ook goed op milde winterdagen, maar pas ze wel vooraf om miskopen te voorkomen. Focus met name op de duurdere aankopen, want dan loopt de korting lekker op. Een zonnebril is bijvoorbeeld bij uitstek een artikel dat je in het najaar afgeprijsd koopt, want die kan ook in de winter nog mee.

Kies dan niet halsstarrig voor een vast merk, maar wijk ook eens uit naar een onbekend merk met extra korting en wellicht van een paar seizoenen geleden. Zelf heb ik op die manier mijn meest de excentrieke zonnebrillen (Dame Edna-modellen, fluo tinten, glittervarianten en eentje met pootjes in de vorm van een vrouwenbeen) verzameld, die ik jaren later nog koester en waar ik enorm veel complimenten over krijg.”

Oproep!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.