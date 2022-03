Witte mode: de do’s and don’ts én tips om te stralen!

„Ik snap je helemaal. Want heel eerlijk: ik had ook een haat-liefdeverhouding met de kleur wit. Gelukkig heb ik dat overwonnen dankzij diverse tips en tricks.

In de winter is het doorgaans geen enkel probleem, dan is wit namelijk amper aan de orde en blijft het beperkt tot een enkele witte blouse, wel zo veilig in bepaalde situaties. Daarnaast draag ik bij lagere temperaturen nooit wit, behalve dan die ene keer als wolwitte cape; maar daarin oogde ik, achteraf op foto’s gezien, als een verschrikkelijke sneeuwman!

IJsbeer

Nog erger was de spierwitte A-lijn jas van fluffy kunstbont, die ik jaren geleden op de kop tikte in de chicste winkelstraat van Düsseldorf en waar een andere dame op loerde terwijl ik aan het passen was. Het laatste exemplaar! Ze gunde mij een afkeurende blik en hoopte daarmee te bewerkstelligen dat ik DE jas terug zou hangen, zodat ze zelf zou kunnen toeslaan.

Uiteraard deed ik dat niet en sleepte ik het minstens 8 kilo zware gevaarte trots naar de kassa. De milde winter daarop liep ik behoorlijk voor gek in een jas die bestemd was voor temperaturen vanaf -10. Waarin ik heerlijk warm was opgeborgen, maar de looks had van een ijsbeer. Het desbetreffende flamboyante kledingstuk hangt nog steeds op zolder in de hoop dat ik daar nog eens echt in kan shinen…Misschien in de winkelstraten van Gstaad of zo, als het vriest dat het kraakt?

Witvrees

Hoeveel hippie-achtige Ibiza-tuniekjes ik gekocht heb in het wit… Ze zijn bijna niet meer te tellen. Ze oogden zoooo aantrekkelijk op zonovergoten eilanden, en brons gebruind straalde ik in die witte items op weg naar het strand met een leuk slippertje eronder. Eenmaal thuis werden de witte gewaden een stuk minder aantrekkelijk, vooral als de Hollandse zomers het qua weer lieten afweten.

Ik deed nog wel eens een poging om een kanten witte tuniek te combineren met een spijkerbroek of een zwarte legging, maar het voelde nooit als een succes. Intussen weet ik dat ik voor de aankomende zomer als een blok ga vallen voor een broderie tuniek of blouse, sterker nog: ik ben er al naarstig naar op zoek. Want het leuke van broderie is dat dit uitsparingen heeft. De katoenen basis is zo luchtig door de gaten die erin verwerkt zitten en dat maakt het een gewild zomers item.

Intussen heb ik me voorgenomen om die witte broderie blouse te combineren met een felgekleurde top eronder in het limegroen, fuchsia of turquoise. Dat maakt ook direct minder bleek in het gezicht, zo heb ik me laten vertellen door diverse stylistes. Zij raden namelijk aan om wit bij enige ’witvrees’ vooral te combineren met fellere tinten om het geheel wat minder bleek en flets te maken.

White dinner party

Intussen kan ik aan de bak met het zoeken naar een wit tenue, want de bekende White dinner party van de Friends of the Brands-vrienden staat voor de deur. De avond dat maar liefst 50 vrouwen uit de wereld van media en entertainment elkaar op een avond treffen en geheel in het wit gehuld gaan.

Voorheen werd dit ook wel eens in de wintermaanden gehouden en dat leverde veel grappige situaties op. Dames die in de stad op hun fiets in de regen ploeterden in hun witte gewaad of die in hun witte outfit strompelend op witte hakken de keitjes trotseerden. Uiteraard nagekeken door menige voorbijganger die zich toch afvroeg waarom iemand in dit jaargetijde per se in het wit gehuld zou willen gaan.

Jarenlang heb ik aan het eind van de zomer nog een nieuwe witte outfit gekocht om tijdens deze winterse wit-parade zo goed mogelijk voor de dag te komen. Zelfs een witte broek kocht ik, iets wat ik sinds mijn achttiende niet meer had gedragen!

Dit jaar is het vooralsnog niet gelukt helaas en moet ik het dus doen met de ’witte gewaadjes’ die ik nog in de kast heb hangen. Witte cowboylaarzen met met stoere studs heb ik intussen wel gescoord, dus de basis is gelegd. En ook dat is een grote uitzondering, want tot een paar jaar geleden had ik wit schoeisel echt tot een no-go verbannen.

Maar sinds de witte sneakers, hakken en laarsjes weer hun intrede hebben gedaan ben ik om. Vriendin Ineke huilde onlangs zelfs bij me uit vanwege haar opruimwoede, waarbij ze een paar mooie leren queenie witte laarzen had weggedaan, die nu toch zo actueel zouden zijn geweest. Ik begreep haar volkomen!

Rustpunt

Wit mag dan niet direct als een echte kleur bestempeld worden, het kan ook wel net iets extra’s aan een look geven, weet ik intussen. En het is dit seizoen ook erg trendy, met name de broderie items, dus daar komt bijna niemand onderuit.

Met onderstaande tips zal het daarom wellicht iets makkelijker worden om toch weer eens voor wit te kiezen! Maar let op: vrijwel niemand komt weg met een compleet witte outfit. Of het moet zo zijn dat het om verschillende materialen gaat in één outfit.

Bij witte kleding is het ook belangrijk dat het goed zit en niet slobbert of te veel kreukt, want dat oogt armoedig. De pasvorm moet goed zijn, vooral als het wat strakker zit. Bij een strakke witte spijkerbroek past veel! Een zijden blouse, een vlotte blazer of een strakke top. Vooral als je met diverse kleuren en prints werkt, kan de witte broek juist als rustpunt in het geheel werken.

Datzelfde geldt voor een witte (broderie) maxi-jurk. Zodra je die combineert met accessoires zoals een strohoed, felgekleurde kettingen en een rieten tas, heb je direct een bohemian hippie look en ligt de aandacht veel minder op de basis van de witte jurk. Wit doet het ook heel goed met natureltinten zoals bruin en beige en dat oogt instant chic.

Ondergoed

Bij het dragen van witte kledingstukken is het van groot belang om niet te strakke kleding te dragen en voor de juiste lingerie te kiezen. Ga niet voor wit ondergoed, hoewel dit erg voor de hand zou liggen, maar kies voor nude tinten zoals beige, caramel, grijs of huidskleur.

Zelfs de kleur rood is een prima optie om te dragen onder witte items, dat valt echt een stuk minder op onder wit gedragen. Ook een onderjurk kan beter beige, huidskleurig of grijs zijn. Gladde lingerie is een aanrader, want daardoor valt elk wit item soepel over de onderlaag heen.”

