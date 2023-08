’Ik heb een burn-out, wat doet dit met mijn band met de kinderen?’

„Ik zit thuis met een burn-out en worstel daar vreselijk mee”, schrijft Caro. „Ik voel me uitgeblust en kan absoluut de energie niet opbrengen om aandacht te besteden aan mijn kinderen van 13 en 15. Dat kan ik maar moeilijk accepteren. Continu denk ik na over de gevolgen. Wat moeten ze wel niet van me denken? Wat doet dit voor onze band?”

„Ik val ook vaker tegen ze uit dan ik wil, omdat ik de laatste tijd zo’n kort lontje heb. Het is me eigenlijk gewoon allemaal te veel, maar ik wil ze ook niet lastigvallen met mijn problemen. Ik slinger de hele tijd tussen de overweging hen meer mee te nemen in mijn proces of ze juist de ellende te besparen en ze gewoon kind laten zijn. Maar bij dat tweede vrees ik dus weer dat ze niet goed begrijpen waarom ik zo kortaf en afwezig tegen ze ben. Help, ik weet echt even niet meer hoe ik me staande houd.”

Enorme impact

„Het is begrijpelijk dat deze moeder zich zo voelt en worstelt met de situatie”, reageert pubercoach Janneke ter Bille. „Een burn-out kan een enorme impact hebben op alle aspecten van je leven, inclusief je rol als ouder. Het is belangrijk om voor jezelf te zorgen en jezelf de tijd te geven om te herstellen, maar het is ook begrijpelijk dat je je zorgen maakt over de effecten van je burn-out op je kinderen en jullie onderlinge band.”

Communicatie essentieel

Ter Bille vindt het van cruciaal belang dat Caro erkent dat ze een burn-out heeft en dat ze zich realiseert dat dat niet haar schuld is. „Het is een uitputtingsreactie van je lichaam en geest op langdurige stress en belasting. Wat betreft je kinderen: communicatie is essentieel. Het is oké om hen te laten weten dat je je niet helemaal jezelf voelt en dat je worstelt met een burn-out. Dit voelen ze toch wel, en als jij het belangrijk vindt dat je kinderen bij je komen op het moment dat er wat speelt, zal je dat andersom zelf ook moeten doen.”

„Wees hierin dus een voorbeeld voor je kinderen. Uiteraard hoef je ze niet met alle details te belasten, maar het is nuttig om hen te laten weten dat het niet aan hen ligt en dat je je best doet om beter te worden. Kinderen kunnen empathischer zijn dan we soms denken, en ze zullen waarschijnlijk begrijpen dat je door een moeilijke tijd gaat.”

Samenwerken

„Je kunt ook proberen met je kinderen samen te werken en taken te verdelen in het huishouden, zodat ze een beetje kunnen helpen terwijl je herstelt. Op die manier begrijpen ze dat het voor jou op dit moment moeilijk is om alles alleen te doen. Daarnaast kan het nuttig zijn om activiteiten te plannen die minder energie vereisen, maar waarvan jullie wel kunnen genieten als gezin. Dit kan eenvoudig zijn, zoals samen een film kijken, een spelletjesavond of een rustige wandeling maken. Het doel is om tijd met elkaar door te brengen zonder jezelf te overbelasten.”

Niet perfect

Tot slot adviseert Ter Bille: „Wees niet te hard voor jezelf en geef jezelf toestemming om een tijdje niet perfect te zijn. Het herstel van een burn-out kost tijd, en het is normaal dat je niet alles kunt doen zoals je dat gewend was. Als je een partner hebt, is het belangrijk om open met hem of haar te communiceren en om steun te vragen wanneer dat nodig is. Samenwerken in het ouderschap kan de last verlichten en de zorg voor de kinderen delen. Onthoud dat je niet alleen bent in dit proces, en het is oké om hulp te vragen. Ook van je kinderen.”