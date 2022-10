Moet slijterij protocol krijgen voor mensen met drankprobleem?

Volgens de laatste cijfers van het Trimbos-Instituut (2021) drinkt acht van de tien Nederlanders alcohol. Hiervan is 7,3 procent een overmatige drinker en 8,3 procent een zware drinker. De vrouwelijke overmatige drinker drinkt meer dan 14 glazen per week, de mannelijke meer dan 21. De zware drinker waagt zich aan minimaal vier glazen (vrouwen) of zes (mannen) in de week op één dag.

Protocol

Wat doe je als slijterijmedewerker als je dagelijks dezelfde persoon een fles vodka ziet kopen? Daar is nog geen protocol voor. „Nu geven we de drank maar gewoon mee, met een gevoel van ’dit gaat echt mis’, maar zonder er iets aan te kunnen doen”, vertelt een medewerker tegen EenVandaag. Het Trimbos-Instituut laat hen weten het daarmee eens te zijn. „Juist de groep die op het randje van ernstige alcoholverslaving balanceert, kun je namelijk nog op allerlei manieren helpen.” Zo’n protocol zou zich bijvoorbeeld kunnen uiten door klanten te wijzen op de effecten van overmatig drinken of door posters of folders neer te leggen.

Bemoeienis

Overmatig drinken is schadelijk voor het lichaam, maar moeten slijterijen zich hiermee bemoeien? Zij zijn immers alleen het verkooppunt van alcohol. Zou het daarom wel zo eerlijk zijn om de één wel aan te spreken op alcoholgebruik en de ander niet? Of om iemand helemaal geen drank mee te geven? Op Twitter is te lezen dat niet iedereen voorstander is van een protocol.

Reactie

Jan vindt het vreemd dat slijterijen vragen om een protocol.

Adriaan vindt dat de slijterijen minder moeten verkopen aan trouwe klanten.

Twitteraar @Datdanweerwel zou het gek vinden als een slijterij verantwoordelijk zou zijn voor alcoholisten.

Praat mee

Wil je niets van VROUW missen?

