Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Florence deed mee aan The Bachelor Australia: Ineens zat ik bij de laatste vier!

Door Laura Boog Posada Kopieer naar clipboard

„Ik nam het niet al te serieus. Ik dacht: ’Lachen, wat een avontuur!’ Ⓒ Videoland

Nederland lijkt verslaafd aan datingprogramma’s en de tv-zenders blijven er maar mee strooien. In 2018 deed Florence Alexandra (32) mee aan The Bachelor Australia en dit seizoen is nu te zien bij Videoland. Hoe raakte een Nederlandse vrouw verzeild in de grootste realityshow van Australië? VROUW sprak haar.