Weekmenu #4 van de VROUW Lekker in je vel-challenge 2021

Meer energie, dat is waar we deze laatste week aan gaan werken. Veel mensen voelen zich regelmatig opgebrand, moe en futloos. Ze hebben het gevoel dat ze daarom niet het maximale uit hun leven halen. Herken jij dit? Behalve slaaptekort en stress speelt ongezonde voeding een veel grotere rol in je energiehuishouding dan je misschien denkt. Gelukkig kun je zelf veel doen om meer energie te krijgen, bijvoorbeeld door de juiste voedingskeuzes te maken.

Een energietekort heeft vaak te maken met vochttekort en een gebrek aan vitamines en mineralen. Dit kun je oplossen door meer water te drinken en meer vitamines en mineralen tot je te nemen, simpel nietwaar? Misschien voel je je nu ook al een stuk fitter, na drie weken van de challenge? Dat is mooi. Dan gaan we gewoon lekker door met wat we in de vorige drie weken hebben opgebouwd en voegen daar nog iets aan toe. Maar we gaan ook weer wat dingen weglaten.

Weekmenu #4 en boodschappenlijstje

Lekker in je vel-challenge weekmenu #4

Lekker in je vel-challenge boodschappenlijstje #4

Deze menu’s komen uit het speciale VROUW Lekker in je vel-challenge receptenboek. Daarin vind je alles over deze vierweekse challenge én allerlei handige tips van Isa, Medina en verschillende specialisten. Het volledige boek is hier gratis te downloaden. Leuk om te hebben en... als je ’m downloadt, maak je kans op verschillende prijzen!

