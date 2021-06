Is deze kaakklem de oplossing voor de wereldwijde obesitas epidemie?

Het klinkt nogal luguber: een kaakklem die bevestigd wordt op zowel de boventanden als de ondertanden, waardoor gebruikers hun mond niet meer kunnen openen. Het nuttigen van vloeibaar eten is hierdoor de enige optie.

Sommige twitteraars zijn verbijsterd over de nieuwe uitvinding. Het wordt onder andere een ‘martelwerktuig’ genoemd.

Ondanks de ophef willen de onderzoekers verder met de uitvinding. De kaakklem, genaamd ‘DentalSlim Diet Control’, zorgt er volgens hen voor dat gebruikers afvallen. Het apparaat is niet bedoeld voor snel en langdurig gewichtsverlies, maar vooral voor patiënten die moeten afvallen voor een operatie, aldus de onderzoekers.

Oplossing voor de obesitas epidemie?

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan mensen met obesitas die eerst zelf gewicht moeten verliezen alvorens zij een maagverkleining kunnen ondergaan. De laatste jaren is het aantal mensen met obesitas wereldwijd flink toegenomen. Obesitas wordt zelfs ‘die andere epidemie’ genoemd. Uit onderzoek van wereldgezondheidsorganisatie WHO blijkt dat het aantal mensen met overgewicht wereldwijd de laatste 40 jaar bijna is verdubbeld (van 22% in 1975 naar 39% in 2016), zo valt in Metro te lezen.

Op twitter zien sommigen het nut van de kaakklem dan ook wel in. Anderen vinden het ‘maar eng’.

