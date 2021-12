‘Niemand weet dat mijn man veel te veel drinkt’

„Met de jaarwisseling blijven wij lekker thuis. Met z’n tweetjes, een schaal hapjes en een flesje bubbels. Die van Spa dan, want drank komt er bij ons niet meer in. Mijn man kan het sinds kort eindelijk zeggen: ‘Ja, ik ben een alcoholist.’ Maar wat is daar een hoop strijd aan vooraf gegaan.”

Probleemdrinker

„Iedereen vond hem altijd een ‘gezellige drinker’. Zo’n bourgondiër die op z’n tijd genoot van een biertje, een wijntje, een whisky, wat er maar voorradig was. Hij was nooit dronken, dus niemand die er ongerust over was. Ook ik heb lang gedacht dat er niets aan de hand was. Totdat ik eens ging bijhouden wat hij per avond wegtikte. Ik schrok ervan; hij dronk wel zeven biertjes op een doordeweekse avond. Dan ben je volgens internet een probleemdrinker, en een zware ook.

Toen ik hem daarmee confronteerde, begin van dit jaar, trok hij het in het belachelijke. Hij verslaafd? Wat een onzin, hij lachte me vierkant uit. Hij kon zo stoppen als hij dat wilde. Ik zei: ‘Nou, laat maar zien dan.’ Hij antwoordde: ‘Prima.’ Hij zou de volgende dag stoppen. Maar al gauw kwam hij met allerlei smoesjes; er was die avond net voetbal, daar hoorde een pijpje pils bij. Dan had hij weer een loodzware dag op het werk gehad, en moest hij even ontspannen met een glas whisky. En zo ging het maar door.”

Overdrijven

„Toen ik hem zei dat dit typisch de smoesjes waren van een alcoholverslaafde, sloegen de stoppen door. Hij werd kwaad. Ik moest me er niet bemoeien, het waren zijn zaken, ik was aan het overdrijven. Nou ja, ik werd daar alleen maar ongeruster door. Maanden verstreken waarin hij bleef drinken, ik bleef zeuren en hij z’n kop in het zand stak of mijn kop eraf beet. Totdat hij enorme last van z’n knie kreeg. Hij naar de dokter...

Bleek het jicht te zijn. Hoe het zat met zijn alcoholinname. Hij heeft daar keihard staan liegen, dat hij maar een biertje per dag dronk. Dat heeft hij me zelf opgebiecht, dus daar kon ik hem mee om de oren slaan als hij weer eens klaagde over de pijn en ondertussen een flesje bier opende.”

Leverkanker

„Uiteindelijk was er een ernstige ziekte bij een vriend voor nodig om zijn ogen te openen. Leverkanker. En we wisten allebei dat ook hij het nodige achteroversloeg. Mijn man was er kapot van. De volgende dag heeft hij contact opgenomen met de huisarts. Dat hij mogelijk een probleem met drank heeft. Nu zit hij bij een hulpgroep en heeft hij sinds anderhalve maand geen druppel meer gedronken. Ik ben apetrots op hem en ook wel een beetje bezorgd of hij dit gaat volhouden. Want ik zie hoeveel moeite het hem kost.

Tot nu toe heeft hij alle uitjes en afspraken afgezegd met een smoesje, zodat hij niet in de verleiding kan komen om te drinken. Maar ik denk eerder dat hij het heel moeilijk vindt om aan mensen te vertellen dat hij verslaafd is. Hij is een stoere vent en hij voelt zich nu toch wel een zwakkeling. Terwijl het juist sterk is als je durf toe te geven dat je een zwakte hebt.

Bewondering

Ik denk dat iedereen daar juist bewondering voor zal hebben. Maar zo ver is hij nog niet. Dus hebben we de uitnodigingen voor oudejaar afgeslagen met het excuus dat we de hond niet alleen durven laten, want die is al wat ouder en kan steeds slechter tegen vuurwerk. Het wordt dit jaar dus proosten met een glaasje bronwater. Maar wat zal ik om twaalf uur vanuit de grond van m’n hart zeggen: ‘Op je gezondheid!’”