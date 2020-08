Hou op met zeiken, niemand verplicht jou tot een bezoek aan een terras!

Steeds vaker hoor ik om mij heen mensen klagen dat ze voortaan bij aankomst hun naam, telefoonnummer en eventueel adres moeten doorgeven als ze een horecagelegenheid willen bezoeken. ’Ik vind dat maar niets’, ’het is een inbreuk op mijn privacy’, ’wat doen ze met mijn gegevens’, ’het wordt steeds gekker’, ’ik ben corona-moe en nu dit ook nog’, ’een schending van de mensenrechten’, ’wat gaan ze ons nog meer afpakken?’.

Niemand verplicht jou iets

Ik heb goed nieuws voor jullie. Jullie hoeven namelijk helemaal niet naar een terras. Of naar een kroeg. Of een restaurant. Dat is zo fijn aan Nederland. Niemand verplicht je om een horecazaak te bezoeken. Die keuze maak jezelf. Er komt geen politie aan je deur die jou meeneemt en jou zomaar ergens neerplant. Er is geen leger dat willekeurig mensen massaal een terras op drijft en onder dwang iets laat nuttigen. Er zijn geen guerrillastrijders die je opdragen om op een bepaald tijdstip in een restaurant aanwezig te zijn om daar verplicht te gaan eten en drinken.

Nope. Nada. Niks van dat alles. Het is geheel vrijblijvend. Het enige wat nu van je wordt verwacht is dat je netjes je gegevens achterlaat om zo eventuele besmettingshaarden zo snel mogelijk te kunnen traceren. Want dat is helaas hard nodig. Nadat we per 1 juno de horeca weer konden bezoeken en veel mensen naarmate de tijd vorderde die anderhalve meter afstand niet meer in acht namen, zagen we de ene na de andere uitbraak ontstaan. Het zo snel mogelijk opsporen van mensen die besmet zijn is nu, met het oog op de herfst en winter, van cruciaal belang. Daar hoef je geen viroloog voor te zijn.

Je bent te gast. Gedraag je ook zo

’Ja maar wie zegt dat mijn gegevens niet worden misbruikt?’ Daar heb ik twee antwoorden op. Ten eerste: Stelde jij jezelf die vraag ook voor coronatijd toen je reserveerde in een restaurant? Nee. Waarschijnlijk niet. Ten tweede. Hoe zouden horecaondernemers deze gegevens moeten misbruiken? Ze doorverkopen aan Bill Gates, de Chinese overheid, De F.B.I, de Illuminatie of een ander geheim genootschap? Aan commerciële bedrijven die jou vervolgens gaan lastigvallen met vragen over frisdrank? Ben je betoeterd. De angst regeert en neemt vreemde vormen aan.

En in die discussie, heeft deze bedrijfstak, na alle strenge regels waar zij al aan moeten voldoen helemaal geen tijd, laat staan zin in. Mensen die werkzaam zijn in de horeca willen gastvrij zijn. Jou een leuk moment te bezorgen. Te laten genieten. Zij hebben echt geen zin om in discussie te gaan met jou over jouw privacy. Het is toch van de gekke dat hardwerkende horecaondernemers en horecamedewerkers nu geconfronteerd worden met iets waar ze zelf niet om gevraagd hebben? Dat deze bedrijfstak gewoon beboet kan worden omdat mensen zich niet aan de regels houden? Waarbij zij ook nog eens ’gasten’ ontvangen die moeizaam meewerken aan zoiets simpels als het geven van naam, telefoonnummer en eventuele adresgegevens.

Voor alle duidelijkheid? Houd op met zeuren, zeiken en zaniken tegenover hen. Je bent een gast. Gedraag je dan ook als zodanig. En anders? Blijf gewoon lekker thuis.