VROUW Magazine Lydia: ’Ik riep altijd dat ik absoluut geen man met rood haar wilde’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

„Het rode haar is uniek en hoort bij mij.” Ⓒ Stef Nagel

Geen filters, geen verhullende kleding. Elke week laat een lezeres zich zien, precies zoals ze is. Lydia Kramer (35) had vroeger een hekel aan haar haarkleur, maar is er nu dolgelukkig mee. Ze is getrouwd, heeft vier kinderen (13, 11, 8, 2) en is interieurverzorgster op een middelbare school.