Zo houd je gezondere leefstijlaanpassingen vol

Makkelijke, vaste gewoontes

„Iedereen herkent ze wel, vaste gewoontes. Na een drukke werkdag installeer jij je vaak elke avond op de bank met een kop thee en een koekje en zapt langs de televisiezenders of Netflix, op zoek naar een leuke serie. Of je gaat net weer iets te laat naar bed waardoor je de volgende ochtend drie keer op de snooze knop van je wekker drukt. Het zijn allemaal makkelijke gewoontes die je op de automatische piloot doet en waar je niet over na hoeft te denken.

Wat kan het veranderen van een gewoonte lastig maken? Er zijn twee dingen die het veranderen van een gewoonte lastig kunnen maken, vooral wanneer je vanwege je gezondheid je gedrag wil veranderen:

Je hecht te veel waarde aan je oude gewoontes. Dit is vooral het geval bij dingen die je moet laten, zoals roken, drinken of ongezond eten. Je denkt dat het te moeilijk voor je is en dit maakt de verandering lastig. Dat geldt vooral voor dingen waarvan je zelf vindt dat je het te weinig doet, zoals sporten en mediteren.

Kom van die bank af!

Gewoontes veranderen kan lastig zijn, maar weet dat ook jij het kan. In plaats van op de bank te gaan zitten, kun je er ook voor kiezen een wandeling te maken of je sportschoenen aan te trekken en een bootcamples te volgen in de frisse buitenlucht. Je weet dat dit beter voor jou en voor je energielevel is en dat je je straks ontzettend goed en blij voelt!

Weet waar je het voor doet

Wil je jouw gewoontegedrag veranderen? Weet dan waar je het voor doet. Waarom wil jij je leefstijl verbeteren en waarvoor wil je de opnieuw gekregen energie gaan gebruiken? Stap twee is jezelf afvragen: hoe maak ik het makkelijker voor mezelf? Hoe wordt de kans van slagen groter?

Denk klein

Het heeft geen zin om onrealistische doelen te stellen. Denk bijvoorbeeld aan je zout en suiker gebruik. Wil je dat minderen? Goed idee! Schrijf met een stift op de pot: Weet je het zeker? En elke keer als je het wilt gebruiken laat die tekst je even nadenken of je het wel echt nodig hebt. Je smaak went snel aan minder zout en zoet. Met een week of twee weet je niet beter en zal je zien dat je het niet meer mist!

Niets moet

Niets moet, behalve kiezen wat bij je past. Dat hoor je me vaak zeggen in de spreekkamer. Alle onderdelen van een gezonde leefstijl in één keer aanpakken is voor niemand een makkie. Kies één ding wat je aanspreekt, en ga daar mee aan de slag. Heb je het onder controle en gaat het je eenvoudig af? Kies dan een volgende (kleine) aanpassing.”

Meedoen

Onze Lekker in je vel-challenge is ook in 2022 gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je met ons meedoen? Ga dan naar de Lekker in je vel-pagina van VROUW of zoek op Facebook naar VROUW Lekker in je vel-challenge 2022. Je kunt je daar aanmelden voor de besloten Facebook-groep. En na aanmelding voor de VROUW Nieuwsbrief (vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan) mis je niets meer.

Heb jij een van onze recepten bereid? Dan zouden we het leuk vinden als je de foto’s van jouw creaties via de Lekker in je vel-challenge Facebook-groep deelt! Ook vinden we het leuk als je ons tagt op Instagram met @vrouw.nl en #LekkerInJeVel2022.