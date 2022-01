Zo bouw je een betere weerstand op

Volgens Tamara’s visie bestaat de basis van een gezond eetpatroon uit het volgende:

Drie hoofdmaaltijden per dag en het liefst geen tussendoortjes

Het gebruik van (snelle) suikers, zoetstoffen en zout zoveel mogelijk vermijden

Kies voor vers, onbewerkt, plantaardig, visvetten, weinig/geen rood vlees eten

Kies voor seizoensgebonden groenten en fruit

Kies wilde vis en vermijd kweekvis

Gebruik volkoren producten

Voor een gezonde weerstand is het belangrijk dat je voldoende voedingsstoffen binnen krijgt. Tamara heeft de belangrijkste voedingsstoffen voor je onder elkaar gezet.

Gezonde vetten

Je weerstand begint aan de buitenkant van je lijf: je huid en slijmvliezen zijn de eerste barrière tegen ziekteverwekkers. Eet je weinig gezonde vetten of heel eenzijdig, dan kan het zijn dat je iets tekort komt. Gezonde vetten haal je uit vis, avocado, noten, pitten en zaden en olijfolie.

Vitamine A

Vitamine A, ook bekend als retinol, is een belangrijke vitamine voor een gezonde huid en slijmvliezen. Het zit vooral in dierlijke producten zoals ei, (orgaan)vlees, vis en zuivel. Groenten en fruit bevatten bètacaroteen, dit kan je lichaam zelf omzetten tot vitamine A.

Vezels

Ongeveer 70% van je afweersysteem bevindt zich in de darmen en dan vooral in de dikke darm waar de darmbacteriën (of microbioom) je afweersysteem ondersteunt bij het bestrijden van een virus. Eet daarom voldoende vezels en drink minimaal 1,5 liter water per dag! Vezels vind je vooral in volkorenproducten, groenten, fruit en noten. Peulvruchten zijn bijvoorbeeld heel goed voor je darmen.

Vitamine A, C en Koper

Het is ook belangrijk dat je van binnen gezond bent en dat je voldoende afweercellen (witte bloedcellen) hebt. Je maakt deze cellen zelf aan en hebt daar voldoende Vitamine A, C en het mineraal koper voor nodig. Dit haal je niet alleen uit dierlijke producten, schaal- en schelpdieren, maar ook uit noten, groenten en fruit.

Varieer voldoende

Tot slot is variëren ontzettend belangrijk! Je hebt uit elke voedingsgroep wel iets nodig. Eet je vegetarisch of veganistisch? Zorg er dan voor dat je de missende voedingsstoffen goed aanvult, zodat je jouw weerstand helpt.

