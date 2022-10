’Mijn zoon (15) gebruikt snus en wil er niet mee stoppen’

„Onlangs heb ik een zakje snus gevonden in de tas van mijn zoon van 15”, schrijft Roos. „Ik heb het hem onder de neus gehouden en hem medegedeeld dat ik er niet van gediend ben, maar het heeft weinig indruk gemaakt.”

„Daarom ben ik op zoek naar wat achtergrondkennis om hem mee om de oren te slaan. Snus is toch net zo slecht als roken? Je kunt er toch net zo verslaafd aan raken en ik heb toch gelijk als ik zeg dat het belachelijk is om als 15-jarige aan dit soort middelen te gaan?”

Schadelijk

Roos heeft absoluut gelijk, zegt Jacqueline Krouwel, senior preventiewerker jeugd bij Jellinek. „Snus is per definitie geen goed idee. Het bevat net als tabakssigaretten nicotine, en nicotine hoort niet bij een gezonde ontwikkeling. Net als bij andere nicotinehoudende producten, zien we dat mensen van snus bijvoorbeeld onrustig worden en dat de concentratie verslechtert. Het is ook om die reden dat wij ervoor pleiten om het beleid op scholen te veranderen van rookvrij naar nicotinevrij. Alle vormen van nicotine zijn schadelijk.”

Net zo verslavend

Snus is een soort theezakje dat gevuld is met tabak. Het zakje wordt onder de bovenlip gestopt en de nicotine komt zo via bloedvaatjes in de lip en mond in het bloed terecht. Hoewel de opname van nicotine langzamer gaat dan bij het roken van sigaretten, is snus net zo goed schadelijk en verslavend. Krouwel: „Daarnaast is het dus concentratieverlagend en slecht voor het gebit. Ook is de stap naar gewoon roken kleiner wanneer je al snus rookt.”

Risicoperceptie

Krouwel ziet dat jongeren zich vaak onvoldoende bewust zijn van de risico’s van snusgebruik. „Jongeren van die leeftijd zijn nog niet bezig met oorzaak-gevolg-denken. Ouders hebben daarom een belangrijke taak: benoem de nadelen en de risico’s, maar koppel daar wel gelijk een constructief gesprek aan. Als je alleen maar nadelen benoemt ben je alleen aan het zenden en dat lost niets op. Wat wil je precies dat je kind anders doet? Hoe kun je hem of haar daarbij helpen? Het klinkt misschien suf, maar het helpt het beste als je vertelt dat het niet mag, uitlegt waarom het niet mag en je vervolgens samen met je kind verdiept in het onderwerp.”

Zorgen uitspreken

„Als je je kind aanspreekt op het snusgebruik, vraag dan ook wat hij of zij er zelf van weet. Probeer ook zonder oordeel te vragen wat de mening van je kind is over snus, en hoe hij of zij er precies aan komt. Niet om te gaan verklikken bij de politie, maar puur uit interesse. Spreek oprecht je zorgen uit: ’Ik ben bang dat je hierdoor gemakkelijker gaat roken en daardoor gaan 20.000 mensen per jaar dood’. Verbied het heel duidelijk zonder te willen straffen, en denk met je kind mee over oplossingen.”

Verbieden

Het idee dat verbieden alleen maar averechts werkt, is volgens Krouwel achterhaald. „Veel ouders denken: ze doen het toch wel. En inderdaad, als je iets verbiedt is er geen garantie dat je kind er gehoor aan geeft. Maar je zorgt wel voor een extra stemmetje in zijn of haar hoofd. Door jouw betrokkenheid te tonen, regels op te stellen en duiding te geven, denken kinderen echt wel even twee keer na voordat ze iets doen. Wanneer ze die snus er weer bij pakken, zijn ze zich daadwerkelijk meer bewust van wat ze doen en dat het niet goed voor ze is. Onderzoek heeft bijvoorbeeld ook aangetoond dat gewaarschuwde kinderen op latere leeftijd gaan drinken. Ambieer dus niet dat ze het überhaupt niet doen, maar reguleer.”