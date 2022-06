Column 40: ’Hoezo spotte ik hem met een ander in Amsterdam, hij was toch op reis?’

We kenden elkaar net twee weken toen mijn crush, Jeff, vertelde dat hij op reis ging. Geen wereldreis, maar hij was wel meteen een maandje weg. Eerst een huwelijk in Zuid-Afrika en daarna nog wat weekjes vakantie. Is toch net lullig als je pas begint met daten.

Onzekere tijden. Wie gaat hij op reis wel niet tegenkomen (en doen) en wordt er überhaupt nog iets opgepakt bij thuiskomst? Maar goed, een fling van twee weken staat gelijk aan je (ik) hebt nog helemaal niks opgebouwd en amper credits verdiend, dus je lacht braaf (maar huilt van binnen) en wenst hem een te gekke tijd met de (Kaap de) Goede Hoop ooit nog iets van hem te horen.

Non stop contact

De eerste dagen van zijn trip zocht de man nog braaf contact. Ik kon meegenieten van zijn rooftopchillsessies, kreeg updates vanuit winkelcentra, bars en discotheken, bovendien deelde hij hoe emotioneel iedereen (inclusief hijzelf) was geworden tijdens de ceremonie. Hij FaceTimede me zelfs een paar keer vanuit het hotel, waar hij en de andere huwelijksgasten verbleven. Ik was er praktisch bij. ’Als dit zo doorgaat, hebben we bij zijn thuiskomst verkering!’, ging al door mijn hoofd.

Nadat het huwelijk was voltrokken en het bruidspaar was uitgewuifd, vervolgde Jeff zijn eigen route van Kaapstad naar Johannesburg en alles daartussen. Ik ontving kiekjes van zijn voeten aan het zwembad en zelfs de Big Five kwamen gedurende de week één voor één binnendruppelen. We hadden zoveel contact dat ik er al bijna (positieve!) kriebels van kreeg. Ik had de countdown tot zijn terugkomst al ingezet.

Ondertussen op Amsterdam Open Air

Terwijl ik op een zondagmiddag verveeld wat door mijn Instagram stories klikte, stuitte ik op wat filmpjes van één van zijn beste maten, Marcel. Hij was op Amsterdam Open Air met een grote groep vrienden. Was ik daar maar, dan had ik wat afleiding gehad, maar ik zat braaf thuis en was al trouw aan de man die ik een handjevol keren had gezien. Het zag er gezellig uit op het festival. Ik spotte veel bekenden. Maar wacht eens even. Zie ik dat nu goed? Ik bekeek de story nog een keer en nog een keer. Te midden van de vriendengroep zag ik Jeff staan met een meid aan zijn arm. Whuttt!? Mijn Jeff, zo maar geKaapt door een andere vrouw? Hij had me die ochtend nog een spiegelselfie vanuit zijn hotelkamer in Durban gestuurd!

Ik beet op mijn lip maar kon het niet laten. „Lekker van de Afrikaanse open lucht aan het genieten daar? 😉”, stuurde ik hem. Ik kreeg een „Ja heerlijk” en een foto van zijn biertje aan Muizenberg Beach er achteraan (en hoe Hollands dat ook moge klinken, dat ligt niet aan de Noordzee). „Wow, je gaat gewoon door met je act”, vervolgde ik. „Ik zou toch zweren dat ik je net bij Open Air spotte.” Twee seconden later hing hij aan de lijn.

De Big Six

De aap (maak er dus maar gerust Big Six van) kwam uit de mouw. Jeff deed midden op Open Air een boekje open. Hij was maar twee weken in Zuid-Afrika en had de andere twee weken gereserveerd voor een ex-scharrel die over was uit Londen. Om mij af te wimpelen had hij er voor het gemak een reis van een maand van gemaakt en ondertussen entertainde hij me al doodleuk een week lang met oude Kaapstad-content. Maar hij vond me „echt heel leuk en wilde me graag weer zien.” De dame aan zijn arm was toch niet zo’n catch, gok ik?

Hoofdschuddend hing ik op. Domme jongen. Hij: conflictvermijdend met een hoofdletter C. Ik: weer een deuk in mijn vertrouwen en extra angst-triggers voor elke volgende idioot die nog op mijn pad komt. „Fijne vakantie nog Jeff. Mij niet (meer) bellen.”

