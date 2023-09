’Aan alles komt een eind, ook aan mijn wilde leven’

Journalist Margriet Marbus (54) heeft een 16-jarige dochter die volop geniet van feestjes en uitgaan. En ja, ze is bezorgd maar stiekem ook jaloers. Want zelf was ze behoorlijk rock ’n roll en nu is ze een brave huismoeder!

’Ik denk aan toen ik zelf zestien was. Aan de tijd van concerten, clubs, feesten. Aan het hele voorafgaande ritueel van de juiste kleren, make-up opdoen met een biertje erbij want ‘even indrinken’.’