Last van heimwee: ’Op vakantie gaat het meestal mis na drie dagen’

Balen! Had je zo naar rust uitgekeken, krijg je op vakantie last van heimwee. Sombere gedachten, slapeloze nachten en geen hap door de keel krijgen: naar huis verlangen kan zo erg zijn dat genieten onmogelijk lijkt. Wat is daartegen te doen?

Iemand die extreem last van heimwee heeft, kan daar volgens Vingerhoets dan ook doodziek van worden. Ⓒ Getty Images