Wie gaat er naar huis als je kind ziek is?

Dit vraagt ook genderdeskundige Jan Atze Nicolaï zich af in TROUW. Voor vrouwen is het naast hun baan vaak gewoon om ‘gratis’ zorgtaken op zich te nemen. Zoals het zorgen voor jouw zieke kind of zieke ouder. Als er op werk een telefoontje binnenkomt van school met de mededeling dat jouw kind ziek is, zijn het toch vaak de vrouwen die een middag vrij nemen om voor hun kind te zorgen. Mannen worden hiervoor vaak niet eens gevraagd.

Gewaardeerd

Maar wanneer we het dan hebben over deeltijdwerken telt iedereen alleen maar de betaalde uren. Onbetaalde werk wordt hier niet bij meegerekend. ‘Onbetaald vrouwenarbeid’ lijkt hierdoor minder gewaardeerd te worden dan ‘betaalde mannenarbeid’. Maar is de zorg voor kinderen en ouders niet ook gewoon werk? En is zorg niet net zo belangrijk als de betaalde baan van de man?

Praat mee

