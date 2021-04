Premium Binnenland

Wie neemt Marianne in de maling? ’Gebeld door onbekenden over autoschade’

Marianne uit Nieuwegein keek vreemd op toen ze donderdag meerdere keren werd gebeld door inwoners uit de woonwijk Marsdijk in Assen. Alle bellers hadden het over autoschade, terwijl ze met haar auto nog nooit een meter in Marsdijk heeft gereden.