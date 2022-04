Maak jij je zorgen dat de coronamaatregelen weer terugkomen?

Nieuwe variant

De kans op een nieuwe coronagolf blijkt niet onmogelijk. Zo verwacht Armand Girbes, ic-hoofd van Amsterdam UMC, dat er 200 tot 300 extra Covid-patiënten op de ic zullen benden in het najaar. Dat is te lezen in Het Parool. En viroloog en OMT-lid Menno de Jong (Amsterdam UMC) sluit een nieuwe variant niet uit. „Een variant die zich minder aantrekt van onze bestaande afweer kan weer voor flinke problemen zorgen, zeker bij kwetsbare mensen, zelfs als ze zijn gevaccineerd.”

Voorbereiding

Is Nederland wel voorbereid op een nieuwe coronagolf? Deskundigen maken zich zorgen. Ze vinden dat Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid niet genoeg concrete plannen levert. Fractievoorzitter van de PvdA Attje Kuiken zegt: „Daar wachten we al sinds januari op.” Zo is er nog niks gedaan met het voorstel om de kerstvakantie te verlengen om besmettingen tegen te gaan. Ook is de ventilatie op scholen nog niet optimaal. Xander Koolman, gezondheidseconoom van de Vrije Universiteit zegt: „Scholen zijn de motor van luchtweginfecties. Dus je zou zeggen: doe iets aan de luchtfiltering. Maar er gebeurt weinig.” Daarbij was de krappe ic-capaciteit de afgelopen twee jaar een probleem en is er een tekort aan ic-verpleegkundigen.

En hoe zit het met het aantal testlocaties als er een nieuwe coronagolf uitbreekt? GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet zei twee weken geleden al dat de GGD niet voorbereid zou zijn als er een nieuwe coronagolf opduikt. De reden hiervoor is dat de testlocaties door de daling van het aantal besmettingen in een rap tempo worden afgeschaald. Dat is te lezen bij joop.nl.

Reacties

Monique heeft weinig vertrouwen in de overheid.

Deze twitteraar duimt dat er geen nieuwe coronagolf opduikt.

Yvette zegt dat de regering deels voorbereid is.

Deze twitteraar is bang voor een hoog aantal ziekenhuisopnames.

Praat mee

