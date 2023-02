Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Cindy (41):’Ja, ik wilde moeder worden, maar niet ten koste van alles’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

’Ik werd nooit goed onderzocht en keer op keer naar huis gestuurd met een paracetamolletje’ Ⓒ Mariël Kolmschot

Op 1 maart start wereldwijd de Endometriose Awareness Month. Naar schatting heeft 1 op de 10 vrouwen in meer of mindere mate endometriose: slijmvlies buiten de baarmoeder. Vaak worden de klachten pas laat serieus genomen. In het geval van Cindy Plomp (41) zelfs te laat: ze moest haar kinderwens laten varen.