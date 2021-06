Aaltje van Zweden maakt zich zorgen om jongeren met autisme: ’Veel zijn extra medicatie gaan gebruiken’

Aaltje van Zweden: „Ik denk dat de coronacrisis veel schade heeft aangericht op dat gebied. Sommige mensen met autisme zijn afgedreven.” Ⓒ Jesaja Hizkia

Voor veel mensen met autisme was de eerste lockdownperiode een zware tijd. De structuur en voorspelbaarheid in hun leven viel weg, terwijl de reden daarvan voor hen maar moeilijk te begrijpen was. Dat gold ook voor Benjamin (31), de zoon van Stichting Papageno-oprichter Aaltje van Zweden (58). „We hebben dankbaar gebruikgemaakt van zijn heilige ontzag voor premier Rutte.”