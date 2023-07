’Is het normaal dat mijn dochter (5) haar vriendje op de mond kust?’

„Mijn dochter is 5 en kwam laatst vrolijk met de mededeling dat ze een jongetje uit haar klas op de mond heeft gekust”, vertelt Tessa. „Ze vertelde het me een paar dagen geleden ineens.”

„Dat ze er uit zichzelf mee kwam, stelt me op zich gerust, want het is voor haar dus niet iets stiekems ofzo. Toch schrok ik. Hoe komt ze hierbij? Hoe weet ze überhaupt dat ze jongetjes op de mond kan kussen? Waar heeft dit mee te maken en moet ik nu actie ondernemen?”

Affectie tonen

Wanneer jouw jonge kind een ander kind op de mond kust, is dat geen reden tot paniek. Dat vertelt Belle Barbé, pedagoog en specialist seksuele opvoeding. „Dit meisje van 5 heeft geleerd dat kussen een manier is om affectie te tonen. Dat doe jij als ouder tenslotte ook, dus je kind redeneert op dezelfde manier. Het is een logische verklaring die je vaak ziet bij jonge kinderen die leeftijdsgenoten op de mond kussen. Het roept bij jou als ouder misschien ongemak op, maar in principe is daar geen reden toe.”

Voorwaarden

Dit gedrag past helemaal bij de gezonde ontwikkeling van een 5-jarige, vervolgt Barbé. „Kinderen mogen elkaar mijns inziens best een kus geven als ze elkaar lief vinden – mits ze het allebei willen, van elkaar weten dat het oké is, het niet onder dwang gebeurt, ze gelijkwaardig aan elkaar zijn en mits er geen beloning tegenover staat. Als die voorwaarden er zijn, is het helemaal niet erg, gek of gevaarlijk.”

„Het is dus niet iets dat je hoeft te begrenzen als ouder. Je kunt je kind er juist in erkennen. Bevestigen dat wat zij doet oké is. Zeg haar dat je het fijn vindt dat ze iemand zo lief vindt en dat je begrijpt dat ze haar vriendje een kus wil geven.”

Begrenzen

Mocht je toch grenzen willen stellen omdat jij je er als ouder bijvoorbeeld tóch niet goed bij voelt of als leraren op school het liever niet willen hebben, is het verstandig om alternatieven te bieden. „Als je alleen maar aangeeft dat je liever niet hebt dat ze iemand een kus geeft, ga je het verbieden. Dan heeft je kind het gevoel dat ze iets verkeerds heeft gedaan, terwijl dat niet het geval is.”

„Zeg bijvoorbeeld: ’Ik snap dat je het leuk vindt om iemand een kus te geven, maar ik heb liever dat je op een andere manier laat zien dat je iemand lief vindt’. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen dat ze een tekening maakt voor haar vriendje. Zo stel je grenzen zonder dat je kind daar een schuldgevoel of schaamte aan overhoudt.”

