Laat jij je kerstplannen afhangen van de persconferentie?

Voor het eerst in een maand is het aantal coronabesmettingen fors gestegen. Door de plotselinge omkeer van negatieve naar meer positieve gevallen, is de verwachting dat daardoor de maatregelen niet versoepeld kunnen worden. Een versoepeling waarnaar horeca, theaters en kerstvierende mensen heel erg uit keken. Als er geen mogelijkheid is tot versoepeling van de maatregelen, zal er moeten worden gekeken naar extra steun voor deze branches. Ook iedereen die kerst wil vieren met een grote familiegroep, hoopt op een versoepeling.

Borrel

De gebruikelijke kerstborrels op het werk zijn bij (bijna) elk bedrijf al afgeschaft en verhuisd naar een online platform. De gezellige feestjes en kerstmarkten worden dit jaar vervangen door online pubquizen en telefonisch bijkletsen. Ook is bijvoorbeeld de Nieuwjaarsduik van de planning af gehaald. Het is nog maar de vraag wat de maatregelen ons vanavond om 19 uur zullen brengen. Wordt het kerst vieren met slechts huisgenoten of toch ook met mensen van buitenaf?

