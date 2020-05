Laat jij je kind van 7 alleen naar school fietsen?

Waar de ene moeder haar kind al met een jaar of zeven op eigen houtje naar school laat gaan, krijgt de ander al nachtmerries als ze eraan denkt. Logisch, loslaten is moeilijk. En of het nou 200 meter fietsen is of een tocht van 4 kilometer: op iedere centimeter kán er iets gebeuren.

Curlingopvoeding

Maar waar is kind meer bij gebaat? Bij een ’curlingopvoeding’, waarbij je als ouder zo veel mogelijk hobbels wegneemt op het levenspad van je kind? Of bij een wat lossere aanpak, waarbij je je kind ook zelf het wiel laat uitvinden en de teugels zo nu en dan wat laat vieren? Of bij een middenweg van deze twee varianten?

„Als opvoeder heb je een verantwoordelijkheid, om je kinderen weerbaar te maken. Niet leuk, maar noodzakelijk”, zei opvoedkundige Marina van der Wal eerder in een interview met VROUW. „Door een kind te pamperen ontneem je hem/haar veerkracht en maak je hem/haar zeker niet weerbaarder.”

Vertrouwen geven

Klinkt logisch, maar zo makkelijk is dat nog niet voor veel ouders. Het blijft je kind, en de grote boze wereld kan een behoorlijke bedreiging lijken als je je kind meer verantwoordelijkheid wil geven. Kindercoach Marlies Ganzeboom zei daarover: „Dat is moeilijk, maar probeer je angst zo veel mogelijk voor jezelf te houden en je kind vooral je vertrouwen te geven. Kinderen worden namelijk vaak te klein gehouden. ’Nee, dat is nog te gevaarlijk’, ’Nee, dat kun jij nog niet’, ’Nee, dat mag nog niet alleen’... Hoe langer je kind dit soort dingen blijft horen, hoe minder ze zelf gaat durven.”

De bereidheid om je kind alleen naar school te laten fietsen op jonge leeftijd, is natuurlijk ook afhankelijk van de route. Moet je kind door een rustig parkje zonder autoverkeer? Of treft hij/zij minstens drie drukke kruisingen en loopt de weg parallel aan een grote provinciale weg?

Praat mee!

Wat vind jij? Moet een kind inderdaad al vroeg op eigen benen (trappers) leren staan? Is het verantwoord om een kind al vanaf een jaar of zeven alleen naar school te laten fietsen? Of wacht je daar liever mee en fiets je nog mee als je kind twaalf jaar is? Praat mee!