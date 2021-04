Hoe ver gaan we voor een perfect lichaam?

Anne-Mette Hermans onderzocht waarom jongeren van 20 het al heel normaal vinden om aan de botox te gaan. Ⓒ Roel Dijkstra

Even botox laten inspuiten tijdens de lunchpauze of een paar Kim Kardashian-implantaten in je billen laten zetten: cosmetische ingrepen lijken steeds normaler te worden. Met alle gevolgen van dien, zoals recent het overlijden van een Nederlandse vrouw na een ingreep in Turkije. Wetenschappelijk docent en onderzoekster Anne-Mette Hermans (30) maakt zich zorgen om deze ontwikkeling. Ze deed aan de Erasmus Universiteit onderzoek naar de manier waarop de cosmetische industrie zichzelf presenteert.