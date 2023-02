Praat mee Praat mee - Is Valentijnsdag commerciële onzin?

Door Babette Bouwman Kopieer naar clipboard

Wat vind jij? Is Valentijnsdag commerciële onzin of romantiek ten top? Ⓒ Getty Images/Image Source

De dag van de liefde is weer aangebroken! Supermarkten puilen uit met hartvormige chocolade, bloemenwinkels wapenen zich met de mooiste rozen en op sociale media vliegen de verliefde stellen je om de oren. Maar niet iedereen ziet hier de romantiek van in. Wat vind jij? Is Valentijnsdag commerciële onzin of romantiek ten top?