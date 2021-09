Kun je dieetadviezen van influencers ter harte nemen? ’Ze brengen geen nuance aan’

Uit onderzoek van de Universiteit van Glasgow blijkt dat acht van de negen influencers onwaarheden verkondigt over voeding. Welke ongefundeerde voedingsadviezen van influencers kun je beter uit de weg gaan? En hoe zorg je ervoor dat je wel op een gezonde manier afvalt? Wij vragen het Martijn Pothof, voedingswetenschapper en initiatiefnemer van het platform gezondeten.nl.

Volgens Pothof noemen steeds meer mensen zichzelf voedingsexpert, terwijl de adviezen die zij geven via Instagram of TikTok vaak te simpel of onjuist zijn. „Je ziet dat influencers meningen als feiten presenteren. Zo zie je tegenwoordig vaak dat influencers het koolhydraatarme dieet promoten. Zij suggereren dat het gezonder is om koolhydraatarm te eten, terwijl dat gewoon niet waar is. Het is niet ongezonder, maar ook zeker niet gezonder. Waarom zou je dan ingewikkeld doen en alle koolhydraten uit je voeding schrappen?”

Vegetarisch en veganistisch

Ook met het veganistische en vegetarische dieet moet je volgens Pothof oppassen. „In principe is daar niks mis mee, maar je moet er wel voor zorgen dat je voldoende aanvullende voedingsstoffen binnenkrijgt. Je ziet bijvoorbeeld best veel mensen die een te kort aan vitamine B12 hebben, omdat ze het vlees en/of zuivel niet hebben vervangen door iets anders.”

Glutenvrij

„Een andere trend is het glutenvrije dieet. Mensen met een glutenintolerantie doen er natuurlijk goed aan om gluten te mijden, maar inmiddels eet half Nederland glutenvrij. Mensen maken het ontzettend ingewikkeld, terwijl het helemaal niet nodig is. Je hoeft gluten helemaal niet te mijden als je gezonder wilt leven of gewicht wilt verliezen.”

Research

Maar kunnen deze trends echt kwaad? En kun je dan geen enkel dieet van een influencer vertrouwen? „Het is echt niet zo dat elke influencer rommel verkoopt, maar het loopt vaak stuk op het gebrek aan informatie. Ze proberen volgers van hun dieet te overtuigen en brengen geen nuances aan. Als influencer ben je natuurlijk een beetje een duffe duif als je overal een kanttekening bijgeeft. Het is dus belangrijk dat je ook zelf research doet als je een dieet wilt proberen. Ga op zoek naar wetenschappelijke artikelen over het onderwerp of praat met een diëtist. Luister niet alleen naar de adviezen van influencers.”

Puberdochter

Volgens Pothof zijn vooral jongeren gevoelig voor de mening van influencers. Wat kun je doen als je ziet dat je puberdochter het ene na het andere influencer-dieet volgt? „Als ouder moet je vooral geïnteresseerd zijn. ’Mijn dochter gaat glutenvrij of koolhydraatarm eten. Wat houdt dat precies in?’ Probeer niet te oordelen en ga zelf op onderzoek uit. Ga na wat voor tekorten je kind kan opbouwen. Wanneer je kind nog thuis woont, kun je hier heel makkelijk sturing aan geven. Eet je dochter koolhydraatarm? Zorg er dan bijvoorbeeld voor dat je producten in huis haalt die onder anderen verrijkt zijn met vitamine B.”

„Wat ook ontzettend goed werkt, is als je als ouder een week meedoet. Daardoor ontstaat er een gevoel van samenhorigheid en kan je eventuele kritiekpunten over het dieet makkelijker aankaarten. Het belangrijkste is dat je er in ieder geval niet tegenaan gaat schoppen, want dat werkt juist averechts.”

Terugval

Tot slot hoeft experimenteren met verschillende soorten diëten niet onverantwoord te zijn, zolang je de juiste informatie tot je beschikking hebt en het ook haalbaar is om het op de lange termijn vol te houden. „Om te voorkomen dat je terugvalt in oude gewoontes is het belangrijk dat je je voedingspatroon en leefstijl op zo’n manier aanpast, dat je dit ook op lange termijn vol kunt houden.”

„Denk bij een gezond voedingspatroon tijdens het afvallen aan een gevarieerd eetpatroon in combinatie met een klein calorieëntekort (200 - 300 calorieën per dag). Een calorieëntekort is essentieel om af te vallen, echter bij een te groot calorieëntekort ontstaat er weer een risico op het opbouwen van verschillende voedingstoffen tekorten. Daarnaast is bewegen ook erg belangrijk om op een gezonde manier af te vallen, naast de vele gezonde voordelen van bewegen, zorgt het er ook voor dat we meer calorieën verbranden. Minder calorieën en meer bewegen: zo simpel kan het dus zijn!”