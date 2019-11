Daghoroscoop 4 november

VANDAAG JARIG

In financieel opzicht hebt u de afgelopen twee jaar goed kunnen scoren en zult u de meeste van uw doelen hebben bereikt. In 2020 zult u meer gefocust zijn op uw intellectuele en mentale ontwikkeling. Een prima jaar voor leraren, schrijvers, marketing en p.r. mensen en tevens voor verkopers.

RAM

Op de juiste plaats en op het juiste moment assertief zijn zal succes tot gevolg hebben. U zult langer moeten werken en er misschien niet voor worden betaald als u nieuwe verantwoordelijkheden op u neemt. Verbreed uw horizon.

STIER

Vraag u eens af hoe u uw bestaan zinvoller kunt maken zowel voor uzelf als voor anderen. Uw diepste wensen en dromen delen met degenen die u het meest na staan, is een begin. Een emotionele situatie kan u herinneren aan uw kindertijd.

TWEELINGEN

Zet assertiviteit in als dat nodig is, maar word niet agressief en strijk mensen evenmin tegen de haren in. Bent u betrokken bij onderhandelingen dan zult u gestage vorderingen maken als u de weg voor een ieder effent met een compromis.

KREEFT

U kunt met tegengestelde opvattingen te maken krijgen; de een zal zeggen dat alles van een leien dakje gaat, de ander dat hetgeen waarmee u bezig bent problemen oplevert. Wees aardig voor uzelf en zie alles met vertrouwen tegemoet.

LEEUW

Lees van alles de kleine lettertjes om te voorkomen dat u iets belangrijks over het hoofd ziet of vergeet. Het kan bevrediging schenken om kinderen in een basisvaardigheid de weg te wijzen. U hebt het talent jongeren te begrijpen.

MAAGD

Stress kan voor een snerpende hoofdpijn zorgen; haal diep adem en gun uzelf genoeg tijd om te ontspannen. Overweeg een nieuwe start, want het lijkt erop dat naarmate u harder probeert anderen te plezieren zij minder tevreden zijn.

WEEGSCHAAL

Hoewel u wat gereserveerd lijkt ten opzichte van anderen snapt u mensen vaak eerder dan anderen in uw omgeving. Grijp een kans om een misverstand uit de weg te ruimen. Stel een belangrijk financieel besluit nog even uit.

SCHORPIOEN

Verdiep u liever in wat goed is in uw leven dan u zorgen te maken over de toekomst. Maak een dankbaarheidslijstje, dan verdwijnen grijze wolken meteen. Een goed moment om te beginnen met het opkrikken van uw gezondheid.

BOOGSCHUTTER

Neem u voor deze week hard te werken; de sterren geven ruggensteun. Leidinggevers zullen uw aspiraties steunen en daar waar u invloed hebt op de gebeurtenissen zullen de winsten toenemen. Netwerken zal vruchten afwerpen.

STEENBOK

Jaag uzelf niet op als de dag langzaam begint en geniet van een rustig ontbijt. U zult uw reserves nodig hebben voor een paar probleemsituaties. Een bijeenkomst of project krijgt met vertraging te maken; implementeer nieuwe richtlijnen.

WATERMAN

Ook als u graag met mensen omgaat, kunt u er vandaag de voorkeur aan geven wat minder te moeten praten en luisteren. Zakelijke kwesties krijgen met weinig problemen te maken. Vrienden zijn aangenaam gezelschap.

VISSEN

De tijd is rijp voor nieuwe plannen en doelstellingen. Toon alle elementen van uw persoonlijkheid als u een carrièreswitch overweegt. Als u actief bent binnen uw gemeenschap kan men u vragen een politieke rol op u te nemen.

