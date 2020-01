’Nee, blenderen is niet hetzelfde als vaccineren’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Journaliste Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt. Dit keer over de website Miss Natural die 100 zwangeren zoekt die er bewust voor kiezen zich niet te laten vaccineren tijdens hun zwangerschap. De beloning voor degenen die ’zelf hun immuunsysteem willen verbeteren met gezonde voeding’? Een blender! Hester is not amused: „Levensgevaarlijk. Zulke websites zouden verboden moeten worden!”