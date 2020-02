Is gewichtheffen wel zo gezond voor een kind?

„Als je een jong kind in de sportschool ziet, hoeft dat natuurlijk niet direct te betekenen dat hij of zij daar puur staat om spieren te kweken”, benadrukt Gal ten eerste. „Bij kinderen en jongeren die een andere (team)sport beoefenen wordt soms ook gekozen voor aanvullende oefeningen in de sportschool. Die zijn dan bijvoorbeeld gericht op het vergroten van stabiliteit. Ook kinderen die herstellen van een blessure of te kampen hebben met overgewicht, worden regelmatig de sportschool in gestuurd voor oefeningen.”

Groeispurt

En al neemt een kind wél de gewichten ter hand met als doel de spiermassa te vergroten, dan heeft dat weinig zin. Gal: „Kinderspieren kunnen wel degelijk sterker worden door krachttraining, maar de spiermassa zal niet toenemen. Pas in de pubertijd, als een kind de groeispurt doormaakt, begint het lijf de hormonen aan te maken die nodig zijn om de spierontwikkeling te stimuleren.”

Gevaarlijk

Bovendien kan het gevaarlijk zijn als een kind zonder begeleiding aan krachttraining doet, vervolgt Gal. „Zeker omdat daar een zekere mate van techniek voor nodig is. Doe je het op de verkeerde manier of bouw je de belasting te snel op dan kunnen kindergewrichten overbelast raken. Met name in aanloop naar, en tijdens de groeispurt, zijn de aanhechtingen van kinderspieren extra kwetsbaar. Blessures liggen dan op de loer. Het is daarom verstandig om je kind pas toe te staan naar de sportschool te gaan wanneer de groeispurt voorbij is. Dat is voor de één met 16 jaar, maar een ander is pas op 18-jarige leeftijd helemaal uitgegroeid.”

Spelelement

Tot die tijd is het voor kinderen veel effectiever om te focussen op sporten waar een spelelement in zit en waar de motorische ontwikkeling van een kind door wordt gestimuleerd. Gal: „Juist tijdens de jongste jaren valt bij kinderen veel rendement te behalen op het gebied van techniek en coördinatie. Kinderen leren technische en motorische vaardigheden veel makkelijker aan dan volwassenen; ze zijn een soort spons die dingen eenvoudig opzuigen. Daarom wordt vaak gezegd dat je kinderen het liefst zo veel mogelijk sporten moet laten beoefenen om zich zo compleet mogelijk te laten ontwikkelen. Het toespitsen op prestaties en het opbouwen van spiermassa, komt echt pas later.”