’Mijn ouders behandelen hun kleinkinderen zoals ik behandeld had willen worden’

„Mijn kinderen zijn de lievelingetjes van mijn ouders. Ze worden volledig in de watten gelegd en het liefst zien mijn ouders hen iedere week wel een paar keer. Het is fijn om te zien dat ze zo gek zijn op mijn kinderen, maar mij steekt het toch ergens.”

„Ik heb helemaal niet zo’n liefdevolle opvoeding gehad. Ik had geen slechte jeugd, maar bij ons thuis was het altijd vrij kil. Mijn ouders waren streng en ik kan niet zeggen dat het thuis ooit echt gezellig was. Ze toonden gewoon echt heel weinig affectie en ik heb daarom ook nooit een warme band met hen opgebouwd.”

„Dat mijn kinderen nu wel zo’n band met hen hebben, doet me ergens pijn. Zij krijgen de behandeling die ik nooit gehad heb. Ik wil hen er natuurlijk ook niet in remmen, maar voel soms enorm de behoefte om mijn gevoelens te delen met ze. Doe ik daar goed aan?”

Herkansing

Familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt noemt het grootouderschap ’de herkansing van het ouderschap’. Ze vermoedt dat de ouders van Caroline wellicht hebben ingezien dat ze het ouderschap anders hadden willen doen, en het beter willen doen voor hun kleinkinderen. „Wat hierbij belangrijk is om in te zien: de druk is bij het grootouderschap veel minder hoog. Je ouders kunnen jouw kinderen verwennen, gelukkig maken en zich veilig laten voelen, zonder dat ze ze hoeven op te voeden.”

„De stress van het ouderschap is weggevallen en omdat grootouders vaak gepensioneerd zijn, kunnen ze in alle rust de tijd en de liefde vrijmaken voor hun kleinkinderen. Het komt daarom inderdaad voor dat mensen ineens een heel andere kant van hun ouders zien, een kant die zij niet hebben leren kennen toen ze zelf jong waren.”

De andere kant

„Hoewel ik heel goed begrijp dat dat moeilijk kan zijn, raad ik aan om het ook eens van de andere kant te bekijken. Het is namelijk ook juist heel mooi dat je de kans krijgt die kant nog te zien van je ouders. Het is heerlijk voor je kinderen dat zij zo kunnen genieten van hun opa en oma. Zij voelen hun liefde en voelen bovendien heel goed aan dat er geen druk is, dat alles ongedwongen is bij hen. Daar gedijen ze goed bij. Grootouders zijn enorm belangrijk voor kinderen, dus probeer er zelf ook van te genieten als ze blij thuiskomen na een bezoekje.”

Verzoening met je ouders

De kinderen kunnen zelfs een brug slaan tussen Caroline en haar ouders, stelt Van den Eerenbeemt. „Deze situatie kan je ook helpen te verzoenen met je ouders. Om dat te bereiken kun je proberen eens met hen te praten. Doe dat voorzichtig, val hen niet aan en laat een oordeel achterwege. Je kunt een vergelijking maken met een concrete situatie.”

„Fietst je kind bijvoorbeeld voor het eerst zelf naar school, dan kun je zeggen: ’Weet je nog mam, dat ik voor het eerst zelf naar school ging?’ Dan kun je uitleggen hoe jij dat ervaren hebt, wat je prettig vond en juist niet. Ook kun je best voorzichtig vertellen dat je het lastig hebt gevonden dat ze vroeger altijd zo streng waren, maar let ook hier weer op dat je niet benoemt dat je jaloers bent. Daar komt zelden een begripvolle reactie op en dan bestaat weer de kans dat je ouders zich in het vervolg gaan inhouden en de kinderen niet meer durven te verwennen.”

Belast kinderen niet

„Zorg ervoor dat je kinderen daar niet bij zijn. Tijdens zo’n gesprek bestaat de kans dat jij of je vader of moeder emotioneel wordt, en daar wil je je kinderen niet mee belasten. Je wilt niet dat je kinderen het gevoel krijgen te moeten kiezen, of zich schuldig voelen omdat ze opa en oma zo lief vinden. Blijf positief tegenover hen, en ook tegenover je ouders. Je kunt hen ook eens complimenteren. Vertel hoe vol ze waren van hun dagje bij hen, en breng op hen over dat je het zo fijn vindt dat ze het zo goed met elkaar kunnen vinden. Dat komt ook jullie relatie ten goede.”