Daghoroscoop 25 september

VANDAAG JARIG

In uw carrière kunnen veranderingen optreden die u niet kon zien aankomen. Als uw werk met film- of theaterproducties te maken heeft en voornamelijk gericht is op activiteiten achter de schermen, kan succes u plotseling naar de voorgrond schuiven. Onderschat uw kracht en inbreng niet.

RAM

Besteed aandacht aan hogere educatieve doelen die uitzicht kunnen bieden op een carrièreswitch. Ook buitenlandse contacten kunnen bijdragen. Maak theologische en filosofische aspecten onderdeel van uw leerproces of studie.

STIER

Leg uw geldbeheer, zowel zakelijk als persoonlijk, eens onder een vergrootglas. Spreek af met een boekhouder of accountant als u niet over de expertise beschikt om uw zekerheid op lange termijn te plannen. Check uw verzekeringen.

TWEELINGEN

Er kan een onderzoek naar uw privéleven aan de gang zijn; het kan gegevens betreffen, bijvoorbeeld voor een verzekeringsmaatschappij. U zult er niet op gebrand zijn om wat dan ook onnodig bekend te maken, dus let op.

KREEFT

Om allerlei redenen komen en gaan mensen in uw leven . Hoewel u gehecht bent aan de interactie met anderen zullen beslommeringen thuis meer en meer aandacht opeisen. Het is tijd prioriteiten te kiezen en navenant te handelen.

LEEUW

Er kan zich een kans op een baan voordoen en u doet er verstandig aan te solliciteren. De details van een groot project kunnen vertraagd worden door een communicatieve fout. Investeer in computer hardware en software.

MAAGD

Reizen kan hoog op de agenda staan om commerciële redenen maar kan op losse schroeven staan. Diverse contacten zijn bereid extra steun te bieden om een doel of uw ambities waar te maken. Tijdens een conferentie kan Amor u treffen.

WEEGSCHAAL

Uw stemming en kijk op het leven kan in de loop van de dag sterk variëren. Er breekt een prima fase aan om te studeren. U kunt boven tafel brengen wat tot nu toe onbekend was. Deze belangrijke fase kan een ommekeer bewerkstelligen.

SCHORPIOEN

Financiële kwesties zullen baat hebben bij uw onverdeelde aandacht. Doe uw huiswerk of win advies in met betrekking tot investeringen. Vrijwilligerswerk kan leiden tot de rol als woordvoerder van een organisatie.

BOOGSCHUTTER

Een financieel partnerschap kan nu profitabel zijn, zeker als u samenwerkt met capabele mensen. Ook overleg met professionals zal tot succes leiden. Zorg dat u op de hoogte bent van de juiste analyses bij het plannen van uw strategie.

STEENBOK

Een gevoel dat u andere mensen niet kunt vertrouwen als het om geheimen gaat, is misschien niet concreet. Als u niet zegt wat u denkt, zult u ook niet gehoord worden. Sociaal onrecht kan u doen besluiten naar elders te vertrekken.

WATERMAN

Dit kan een geluksdag zijn, zij het niet in de zin van succesvol gokken of risico’s nemen. Geluk zal voornamelijk schuil gaan in de waardering van hetgeen u reeds bezit en in dankbaarheid, al kan u een plotselinge erfenis wachten.

VISSEN

Een goed moment om uw cv te sturen naar bedrijven waarvoor u zou willen werken. Kijk de komende drie weken uit naar een verzoek om te komen praten. Tijdens een bijeenkomst kunt u indruk maken op de mensen die ertoe doen.