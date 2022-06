Claudia Schoemacher-van Zweden: ’Laten we ervan uitgaan dat alle kerels vreemdgaan’

Ik zit lekker in de tuin aan mijn koffie... En lees dat na verschillende beschuldigingen over bekende mannen, er nu geruchten rondgaan over de relatie van Waylon. Gezinnen die uit elkaar gescheurd worden, crisissituaties thuis... Ik weet er alles van, want ik maakte het ook allemaal mee nadat ik met Robert verkering kreeg.

Bekendheid doet iets met vrouwen. Ze geilen er allemaal op. Ja, ook ik vond het leuk dat ik met iemand op stap ging die bekend was. Maar daarna... wat een bagger. „Ellende op ellende”, zou Holleeder zeggen.

Ik was acht weken zwanger toen ik een appje kreeg van een stalkster, waarin ze schreef dat zij ook twee maanden zwanger was van Robert. Dat bleek niet zo te zijn, maar de roddelbladen en -programma’s sponnen garen. Mijn zwangerschap werd een hel.

Het gezin

Wat het persoonlijk voor ellende met zich mee brengt, daar zitten de redacties niet mee. ’Had mijn man maar niet vreemd moeten gaan’. Natuurlijk, dat ben ik helemaal met iedereen eens. Nu, jaren later, kijk ik er anders tegenaan. Ik heb ook wel eens ’een Amber Heard’je’ gepleegd en Robert de kamer door geschopt nadat ik weer een belastende e-mail kreeg.

Inmiddels weet ik: je doet er niets tegen. De heren zijn bijna allemaal geil, en het vlees is zwak. Wat ik wel wil meegeven aan de juice-channels: denk aan de kinderen. Die krijgen veel mee en het doet ze meer dan je denkt.

De vriendin van Waylon is net bevallen en Juicy Yvonne was zo aardig om te wachten met de roddel tot na de bevalling. Zo zeg. Nou, ik kan je verzekeren dat het geen leuke kraamtijd wordt en ook de baby pikt alles op. Die is emotioneel met de moeder verbonden door een onzichtbaar koord.

Laten we er gewoon van uitgaan dat bijna alle kerels vreemdgaan, dan is er ook geen nieuws meer onder de zon.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.