Manon Meeuwis vond Guus eerst te klein: is lengte voor jou een dealbreaker?

In de nieuwse aflevering van de podcast ’30 MINUTEN RAUW’ spreekt Ruud de Wild met Manon Meeuwis. De twee hebben het onder andere over Manons huwelijk met Guus, waarbij ze verklapt dat ze op het eerste gezicht geen toekomst in de zanger zag. Waar dat aan lag? Zijn lengte. Manon is zelf 1,84 meter lang.

Geen optie

Manon vertelt over hun eerste ontmoeting. „Ik dacht: ik moet natuurlijk helemaal gekleed als stylist. Had totaal geen rekening gehouden met de locatie en ik zak echt tien centimeter – misschien achteraf gelukkig – met mijn hakken weg in de modder. Ik geef hem een hand en er schoot door mijn hoofd: ’Gelukkig is hij kleiner, dan kan het toch überhaupt nooit iets worden.’ Daar heb ik een soort van gevoel gehad van: er is iets met deze meneer, maar dat gaat niet, dat kan niet.”

Als Ruud verder op het lengteverschil ingaat, vertelt ze waar deze gedachtegang vandaan komt. „Die grap zou nu nooit meer kunnen, maar ik had in mijn twenties het grapje: onder de twee meter kom je niet in deze attractie. Dat was een jeugdding. Toen ik elf of twaalf was, vond ik het echt niet grappig dat ik zo lang was. Ik ben net als de rest van de wereld overvoerd met plaatjes van mannen die langer zijn dan vrouwen. Dat is het beeld dat je in je hoofd hebt. Het was echt geen optie.”

Het lengteverschil kon de liefde echter niet tegenhouden. Sinds 2019 was het stel verloofd en afgelopen zomer gaven de styliste en zanger elkaar het ja-woord.

In ons DNA

Volgens datingcoach Irma van E-matching is het niet gek dat vrouwen een langere man zoeken. Zo schrijft ze in een artikel op de datingsite: „Dit zit in ons DNA. De oervrouw zocht al een langere man omdat ze dacht dat die sterker was en haar kroost een betere kans op overleving had. De man wil juist een kleinere vrouw. Er is zelfs onderzoek naar gedaan. De man wil een vrouw die zo’n acht centimeter kleiner is en de vrouw een man die tien à twintig centimeter langer is.”

Velen kunnen zich vinden in het verhaal van Irma. „Ook ik maak me schuldig aan die lengtewens”, luidt een reactie onder het artikel. „Hoewel zelf gemiddeld van lengte, ben ik gewend lange mannen om me heen te hebben. Ik voel me gewoon prettiger bij een wat langere man vanaf 1.80, meer beschermd ook. Ik heb dat blijkbaar nodig en daar is mijns inziens niets mis mee.”

Praat mee

Hoe zit dat bij jou? Heb jij graag een langere partner? Of mag lengteverschil wat jou betreft de liefde niet in de weg staan? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Romy maakt zich niet druk om lengteverschil in een relatie.

Ook Saskia kan zich niet vinden in het taboe.

Ilse vindt een lange vrouw naast een kleinere man maar een raar gezicht.

Volgens Zilvera zijn het juist mannen die nog weleens moeite hebben met lengteverschil.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.