Ben jij voor of tegen een volledige lockdown?

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, denkt dat er hardere maatregelen nodig zijn om de stijging van het aantal besmettingen tegen te gaan. Dat meldt RTL Nieuws. Gommers is vóór een volledige lockdown en vindt het ’halfzachte beleid’ van nu niet effectief. Hij denkt dat een lockdown ervoor zal zorgen dat het aantal besmettingen sneller naar beneden zullen gaan. Echter zijn hierover de meningen verdeeld.

Amber is, net zoals Diederik Gommers, voor een veel strenger beleid.

Deze persoon is voor een intelligente lockdown, zoals we die in maart hebben gehad, om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen.

En sommigen denken dat een lockdown funest zou zijn voor de economie.

