Daghoroscoop 6 juli - Sterrenbeeld Vissen: ’Blijf kalm tegen schoonouders!’

VANDAAG JARIG

Op liefdesgebied zal jij komend jaar idealistischer zijn ingesteld; je gaat op zoek naar de ‘perfecte’ partner. Daar is niets mis mee, zolang je die in de juiste omgeving zoekt. De ideale partner wordt zelden op een zilveren blad aangeboden; je moet er iets voor doen. Liefde is nooit perfect.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Jij kunt geneigd zijn in bepaalde situaties overdreven te reageren of zelfs kwaad te worden. Probeer te bedenken waarom dat zo is als je het met iemand niet goed kunt vinden. Kies voor een open discussie als jij daar eenmaal achter bent.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Een zeker gevoel van afstandelijkheid kan zich manifesteren waardoor het moeilijk zal zijn je te bedotten. Vandaag is een goed moment om problemen te onderkennen, naar buiten te brengen en de ernstige angel er uit te trekken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Problemen op de werkvloer zullen van korte duur zijn. Toenemend optimisme en uitgesproken geloof in jezelf zorgen ervoor dat jij alles aan kunt. Laat jouw stem horen en vraag naar het waarom als iemand zich tegen je verzet.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Aantrekkingskracht jegens iemand die niet geschikt voor jou is kan je in verwarring brengen. Een verlangen naar opwinding en een overweldigende romance kan tot allerlei problemen leiden die jou ook nog in opspraak kunnen brengen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Dring door tot de kern van een verbazingwekkende kwestie en leef niet langer in dubio. Blijf voorzichtig als jouw liefdesleven ongebruikelijk is of complex. Zij die lezingen houden kunnen dankzij hun overtuigingskracht uitmunten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

De normale routine kan een poel van saaiheid zijn en jouw behoefte aan wat opwinding in jouw liefdesleven zal evenveel vechten betekenen als minnekozen. Een verlangen naar persoonlijke vrijheid kan jou remmen en truttig maken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een stroom kosmische invloeden daalt op jou neer, met obstakels en tegenstrijdige trends. Sommige wensen komen uit doordat de vonk die daarvoor nodig is sterk is. Een manier om geld te verdienen duikt niet op uit het niets.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Jij kunt gedwongen worden een superieur of iemand die het voor het zeggen heeft naar de mond te praten. Stel je diplomatiek op. Nu de kosmos je veel charme bezorgt zullen andere mensen zich tot jou aangetrokken voelen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Mentaal sta je sterk in jouw schoenen als het om werk gaat. Het oplossen van technologische problemen kan echter een te groot deel van jouw dag opeisen en je doet er verstandig aan een expert te hulp te roepen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Je zult wensen dat anderen jou met rust laten zodat je jouw eigen ding kunt doen. Verantwoordelijkheden kunnen zwaar drukken. Vertrouw erop dat het voorbij gaat als je depressief bent. Help iemand die het moeilijk heeft.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Onthoud, als jij het druk hebt, dat je uiteindelijk met lege handen eindigt als je teveel tegelijk wilt doen. Hoewel dit een creatieve periode is kun je met tegenwerking te maken krijgen die jouw artistieke expressie lam legt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Een nieuwe interesse kan veel van de tijd in beslag nemen die je eigenlijk moet werken. Vertel geen smoesjes maar haal de verloren tijd in door over te werken. Blijf kalm tegen schoonouders die lastig zijn, al kan dat moeilijk zijn.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.