Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Eva Julia ontmoette ter dood veroordeelde penvriend: ’Het was onmenselijk’

Door Julia Kroonen Kopieer naar clipboard

„Wat hij over zijn leven vertelde, vond ik heftig.” Ⓒ Eigen beeld

Is liefde grenzeloos? Dat vraagt Eva Julia Manneke (29) zich af in haar documentaire Death Row Angels. Haar penvriend Clinton (39) zat in Texas in de dodencel. Verliefd was ze niet, maar ze weet dat er genoeg vrouwen bestaan die dat wel zijn: „Misschien zijn deze vrouwen helemaal geen gekkies.”