Marjolein wil op vakantie naar Frankrijk en wel nu!

De tafel staat op kiezelstenen waartussen welig het onkruid tiert. Iedere vakantie in Bretagne (want daar staat de tafel) opnieuw probeer ik de enorme salieplant die over het muurtje heen hangt te bewegen zich een beetje bescheiden op te stellen, maar daar trekt ie zich niks van aan. Net zo min als de bramen. Ik heb weleens bloemen in de tuin geplant. De doornige struiken hebben zich er rücksichtsloos overheen gewoekerd. Schaamteloos! Die salie moet je frituren, zei een culivriendin ooit. Ieder jaar opnieuw neem ik me voor om daar nou eens een keer werk van te maken. En om dan meteen die bramen te verwerken tot jam. Maar pfff, om jam te maken moet je potten uitkoken en hoe vertaal je geleisuiker eigenlijk in het Frans? Gedoe, we zijn wel op vakantie hè…

Kookboeken

Tussen de reisbagage zit steevast ook een stapel nieuwe kookboeken. Ga ik allemaal uitproberen, neem ik me voor vertrek voor. Iedere avond vers en fruitig, zo van de boer of de plaatselijke markt op een schaal. Net als in de film. Meestal maak ik een van de eerste avonden kip. Met zwarte olijven. En daarna komt de klad erin. Want waarom kwartels vullen als je ook een paar stukken kaas op tafel kan zetten met een stokbroodje, een schijf watermeloen en een flinke bak pinda’s om de boel af te toppen?

Kurk... moelijk, moeilijk...

Ik wil hier best even de culinaire heldin uithangen die zich een zomerlang vastbijt in het openen van oesters en roosteren van kreeften met dragonboter, maar de waarheid is nogal armzalig: ik doe eigenlijk geen moer. Nou ja, ik draai weleens de schroefdop van een fles wijn. Als het om een kurk gaat, begin ik al mismoedig te kijken. Of de Man even… Want nou ja, kurk… Moeilijk, moeilijk.

Op mijn bureau hebben zich in de afgelopen maanden de kookboeken opgestapeld. ‘De meisjes van de Moestuin’, vol recepten met wilde bloemen en verse kruiden; ‘Dosia plukt bessen’, met bereidingen van salades met bramen en bosbessen, Pret à Diner, geschreven door chefkok Estée Strooker, speciaal voor de thuiskok die d’r skills een stukje op wil rekken. Met bijvoorbeeld: ‘Sint Jacobsschelp met amandel, dille en witlof’. En: ’Gefrituurde oester met kippenhuidcornflakes.’ Van dat laatste weet ik het niet, maar kippen hebben ze overal, dus vast ook in Bretagne. En dat ze er oesters en coquilles hebben weet ik zeker.

Marjolein: „Ik wil staren naar de salie en bedenken dat ik daar de volgende keer echt wat aan ga doen. Ideeën zijn welkom.” Ⓒ eigen beeld

Ze kunnen zo de vakantiekoffer in, die boeken. Maar Bretagne is oranje. Heel Frankrijk is nog steeds oranje. Ik heb inmiddels de reisapp gedownload en kijk iedere dag of er al licht is aan het eind van de vakantietunnel. Mogen we al? Nee, we mogen nog niet. Op Instagram volg ik mijn favoriete strandtentje aan de Franse kust. Ze strooien al weken met foto’s van beeldige zonsondergangen, beslagen flessen rosé en schalen vol mosselen. En van lege stranden, dat ook. Want zij wachten net zo hard op het openen van het seizoen als ik. Harder waarschijnlijk. Voor hen is het de kostwinning, die Nederlanders, Engelsen en Duitsers aan het bier. Voor mij is het alleen maar vakantie.

Ik wil het nu

Ik wil het en ik wil het en ik wil het nu! Ik wil gewoon net als andere jaren die stapel kookboeken in de achterbak van de auto leggen om er vervolgens niks mee te doen. Omdat een stuk kaas en een schaal tomaten van de markt ook al vakantie is. Zeker met een glaasje wijn erbij. Omdat je ook gewoon gekookte garnalen kan kopen om te pellen bij een koud biertje. Ik wil staren naar de salie en bedenken dat ik daar de volgende keer echt wat aan ga doen. Ideeën zijn welkom. Ik wil slenteren langs het strand en dan moules à la crème bestellen, met een kannetje cider om het af te leren. Ja, ik vind mezelf ook een verwend nest. Alsof er geen ergere dingen zijn dan een leegstaand vakantiehuis aan de Franse kust.

Maar jongens: hoe lang nog?