Op Vaderdag eten we runderspiesjes met naan!

Benodigdheden runderspiesjes met naan

Voor 4 porties

300 g (Ierse) biefstuk, in 12 gelijkmatige blokjes

zonnebloemolie

2 el vijfkruidenpoeder

1 winterpeen

1 pastinaak

zout en versgemalen peper

2 el fijngesneden bladpeterselie

2 naanbroden

1 courgette, in 12 gelijkmatige stukken

4 tomaten, in plakjes

2 avocado’s, gehalveerd, in plakjes

2 el pompoenpitten

100 g feta, in blokjes

Bereidingswijze runderspiesjes met naan

Stap 1

Bestrijk de vleesblokjes licht met zonnebloemolie. Meng ze in een kom met het vijfkruidenpoeder en laat 30 minuten marineren.

Stap 2

Snijd de winterpeen met een kaasschaaf, dunschiller of mandoline in lange, dunne repen. Doe hetzelfde met de pastinaak. Zet een gietijzeren koekenpan op de barbecue en laat hem goed heet worden. Schenk een beetje zonnebloemolie in de pan en bak de groentelinten al roerend tot ze beetgaar zijn. Breng op smaak met zout, versgemalen peper en de bladpeterselie.

Stap 3

Houd warm. Leg de naanbroden op de groenten, zodat ze warm worden en de sappen kunnen absorberen. Rijg afwisselend drie vleesblokjes en drie stukken courgette aan een metalen pen. Gril de vier spiesjes op het rooster aan weerszijden goudbruin. Leg de spiesjes op de groentelinten en de naanbroden nog 2 minuten op het rooster.

Stap 4

Leg de naanbroden op een grote snijplank en verdeel de groentelinten, tomaat, avocado, pompoenpitten, feta en runderspiesjes erover.

Tip: in plaats van pastinaak kunt u ook voor een andere knolsoort kiezen. Liever meer pit? Rode peper erbij is ook top.

