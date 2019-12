Caatje* stelt haar B&B open voor slachtoffers huiselijk geweld

„Het leek me wel een mooie kerstgedachte”, zegt Caatje (53) lachend over de oproep die ze op Facebook plaatste: ’Wie heeft er geen huis of moet gewoon even weg uit de (thuis)situatie?’ Zelf weet ze als geen ander hoe het is om geen dak boven je hoofd te hebben. Daarom besloot ze haar Amsterdamse bed and breakfast rondom de feestdagen beschikbaar te stellen voor slachtoffers van huiselijk geweld.