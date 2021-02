Weekhoroscoop 7

Ram

Liefde: Hoewel je graag wat meer tijd voor je partner zou willen vrijmaken schiet dit er toch steeds weer bij in. Jammer, want er is veel mogelijk op liefdesgebied deze week. Neem zelf ook gerust iets vaker het initiatief om samen iets leuks te doen.

Financiën: Qua financiën gaat het beter. Waar je weinig kosten hebt, komt er meer dan gemiddeld binnen. Probeer dit vast te houden, Ram.

Werk: Het lukt je eindelijk om je afspraken en opdrachten beter te plannen. En eerlijk is eerlijk, je voelt je hier een stuk beter bij. Na het werk nog tijd over om een heerlijke wandeling te maken, hoe fijn is dat!

Persoonlijk: Pas op dat je niet te veel praat en al helemaal niet te veel zegt. Sommige dingen gaan anderen gewoon niets aan.

Stier

Liefde: Je geliefde is lekker druk met zijn of haar eigen bezigheden en hoewel je het je partner natuurlijk van harte gunt, voel je je toch een beetje overbodig. Wat natuurlijk onzin is; hij of zij komt nog steeds heel graag bij je thuis.

Financiën: Er is een aardig bedrag naar je onderweg. Hoewel je het geld nog niet tot je beschikking hebt, kun je natuurlijk wel alvast bedenken wat je ermee wilt gaan doen.

Werk: Je werkgever of leidinggevende is blij met je inzet en maakt dit ook duidelijk kenbaar. Zijn of haar positieve feedback motiveert je. En je had het al zo naar je zin in je baan. Een productieve week!

Persoonlijk: Discussies monden gemakkelijk uit in een ruzie of op zijn minst wederzijdse irritatie. Ook op social media of WhatsApp.

Tweelingen

Liefde: Je hebt de neiging je partner de schuld te geven van iets dat je zelf niet helemaal goed of handig hebt aangepakt. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Waar twee kijven…

Financiën: Op het financiële vlak zijn er geen problemen te verwachten. Alles is netjes in balans, met dank aan je eigen heldere inzichten op dit gebied.

Werk: Je krijgt steeds meer de behoefte om hogerop te komen en vindt het dan ook leuk om jezelf nieuwe doelen te stellen. Dit wordt niet alleen een succesvolle week, maar ook een veelbelovende maand!

Persoonlijk: Omdat je te snel praat of je woorden iets minder zorgvuldig kiest, ligt een miscommunicatie op de loer. Als dit werkelijk aan jou ligt, durf dit dan ook gerust toe te geven.

Kreeft

Liefde: De manier waarop jullie wonen houdt jullie erg bezig momenteel. Wat is wijsheid, verhuizen, de boel opknappen, huren, kopen of verkopen? Samen komen jullie eruit. Misschien niet direct deze week, maar wel binnenkort.

Financiën: Je inkomsten gaan omhoog wat de dingen allemaal net iets makkelijker maakt. Meer financiële armslag, meer ruimte en meer mogelijkheden.

Werk: Het is op elk gebied een voorspoedige week voor je. Waar jij je zinnen op hebt gezet, dat gaat lukken, ook in je carrière.

Persoonlijk: Teken niets zonder dat je je eerst uitvoerig laat informeren en ga ook niet over één nacht ijs. Om een belangrijke beslissing te kunnen nemen, heb je iets meer tijd nodig.

Leeuw

Liefde: Je hebt het gevoel dat je partner minder aandacht voor je heeft en dit vind je, op zijn zachtst gezegd, niet leuk. Als reactie hierop neem je een ietwat flirterige houding aan naar anderen toe. Pas wel op dat je niet de grens overgaat tussen flirten en serieus interesse tonen.

Financiën: Op het werk is het rustig, dus vanuit financieel oogpunt is een extra klusje meer dan welkom.

Werk: Besteed meer aandacht aan je zakelijke én persoonlijke netwerk. Ook via vrienden en kennissen kun je zomaar werk toegeschoven krijgen.

Persoonlijk: Gun jezelf meer tijd om te ontspannen. Zelfs in je vrije tijd ben je vaak nog bezig met je werk of met het oplossen van andermans problemen.

Maagd

Liefde: Is je geliefde wat slordiger aangelegd dan jij of heeft hij of zij wat eigen opvattingen over schoonmaken, dan kun je deze week flink wat irritatie verwachten. Een sponsje meerdere malen gebruiken? Vuil servies in de woonkamer laten staan? Maak je borst maar nat…

Financiën: Wegens diverse omstandigheden is het verstandig om een en ander te veranderen in je financiën. Waar kun je kosten besparen, hoe kun je eventueel wat meer (bij) verdienen?

Werk: Je bent sneller vermoeid dan anders waardoor het werk je ook meer moeite kost. Probeer wat langer te slapen en minder te piekeren. Neem desnoods wat extra vitamines.

Persoonlijk: Blijf niet malen over iets dat je zelf niet in de hand hebt. Laat een en ander zoveel mogelijk los en neem de dingen zoals ze komen.

Weegschaal

Liefde: Je hecht veel waarde aan de visie van je partner op bepaalde vlakken en hebt dan ook veel behoefte om hier met hem of haar over te praten.

Financiën: Met het oog op je financiën is er goed nieuws naar je onderweg, mogelijk per brief of e-mail ontvang je een bericht waar je heel blij van wordt.

Werk: Stop met jezelf vergelijken met anderen. Of je volgens jezelf nu beter of minder goed uit de bus komt, wat maakt het uit? Iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten en aandachtspunten. Het belangrijkste is dat je happy bent met jezelf én met wat je doet.

Persoonlijk: Maak jezelf niet bang door te denken dat je lichamelijk iets mankeert. Heb je echt je twijfels, ga dan even langs de huisarts.

Schorpioen

Liefde: Je hebt even geen zin in diepzinnige gesprekken. Wat je nu juist nodig hebt, is een partner die je steunt en desnoods een beetje opvrolijkt.

Financiën: Als je al langer plannen had om iets voor jezelf te beginnen, is dit het moment om deze op papier alvast uit te werken. Volgende maand doet zich een mooie kans voor op dit gebied!

Werk: Je zit niet helemaal lekker in je vel waardoor je misschien zelfs even niet in staat bent om je werk (optimaal) te doen. Kies in dat geval voor je gezondheid in plaats van je carrière. Roofbouw plegen op jezelf is sowieso niet de oplossing, zeker niet op de lange termijn.

Persoonlijk: Verspil geen energie aan mensen die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Waarom zou je je kostbare tijd besteden aan iets waar je eigenlijk geen zin in hebt en wat door de ander niet op waarde wordt geschat?

Boogschutter

Liefde: Hoewel het nu natuurlijk niet mogelijk is om uit te gaan, heb je hier sowieso niet veel behoefte aan momenteel. Jij en je partner hebben nu meer behoefte aan rust en vinden dit vooral thuis, bij elkaar.

Financiën: Houd vast aan je doelen en durf hierin ook de eerste stappen te zetten. Laat je informeren, bedenk strategieën en focus op de langere termijn. Rome is ook niet in één dag gebouwd en voorpret stimuleert.

Werk: Nieuwe projecten zullen niet direct hun vruchten afwerpen, maar als je positief blijft naar jezelf en je omgeving, wel sneller dan je denkt. Dus geef vooral niet op.

Persoonlijk: Dit is een fijne week om op te ruimen. Of dit nu je hoofd is, je hart of je huis. Rust en ruimte is wat je nu nodig hebt. Op elk gebied!

Steenbok

Liefde: Hoewel je het goed bedoelt zou je geliefde het fijn vinden als je hem of haar iets minder pusht in werk, vrijetijdsbesteding of andere dingen. Hij of zij waardeert je betrokkenheid maar is er nog niet aan toe of heeft er gewoon geen zin in.

Financiën: Hoewel je niet ontevreden bent met je inkomen, zou je je geld liever op een leukere manier verdienen. Misschien kun je nadenken over een passief inkomen naast je huidige inkomsten?

Werk: Dit is een goede week voor nieuwe zaken. Het opzetten van nieuwe projecten gaat je zeer goed af en ook met plannen heb je totaal geen moeite. Dit komt helemaal goed.

Persoonlijk: Probeer wat meer aan lichaamsbeweging te doen. Dat is niet alleen goed voor je conditie, het maakt ook je hoofd leeg, zodat er weer ruimte is voor nieuwe inspiratie.

Waterman

Liefde: Hoewel je enorm druk bent met je werk en/of andere dingen, vind je het nog steeds heerlijk om thuis lekker met je partner te eten en te ontspannen. Helaas gaat dat laatste je iets minder goed af deze week. Misschien helpt een ontspanningsmassage?

Financiën: Ondanks het feit dat je tevreden bent over je financiën is er toch dat gevoel dat er iets ontbreekt. Ga er eens goed voor zitten om te bedenken wat je mist in je leven en hoe je dit eventueel kunt krijgen; door iets toe te voegen of door iets op te offeren?

Werk: Je bent zelf degene die bepaalt wat je wel of niet wilt doen. Druist iets echt helemaal tegen je gevoel in, durf dan actie te ondernemen, welke kant het ook opgaat.

Persoonlijk: Ga fijn naar buiten, ook al is het koud. Kijk om je heen en geniet vooral van het nu. Gisteren is al geweest en wat morgen komt zien we dan wel weer.

Vissen

Liefde: Je partner houdt veel van je, maar niet van het weerwoord dat je de hele week geeft. Waar jij je geliefde te makkelijk vindt, vindt hij of zij je een pietlut en andersom. Een beetje geven en nemen?

Financiën: Je financiën gaan er nog steeds op vooruit. Koop iets leuks voor jezelf, ook als je het niet echt nodig hebt. Waarom zou je jezelf niet af en toe gewoon eens blij maken, zoals je anderen ook altijd blij maakt?

Werk: Als je al plannen hebt voor het beginnen van iets nieuws kun je hier beter nog even mee wachten. De laatste week van maart is de kans van slagen vele malen groter!

Persoonlijk: Bemoei je niet met andermans meningsverschillen. Of deze nu plaatsvinden op je werk of thuis, alles wat je zegt komt vroeger of later als een boemerang weer bij je terug.