’Mijn dochter (16) gaat ondanks corona op feestvakantie’

„Mijn dochter (16) heeft deze zomer haar havo-diploma gehaald en wil nu last minute met haar vrienden op feestvakantie op een Spaans eiland”, schrijft Jorien. „Ik weet niet wat ik daar als moeder van vind.

Ten eerste vind ik het in deze tijd van corona helemaal niet nodig en bovendien riskant om dit soort trips te ondernemen, en ten tweede hoop ik überhaupt dat ze weet waar ze aan begint en zich niet laat meeslepen in allerhande praktijken waar ik waarschijnlijk niets van wil weten. Hoe ga ik hiermee om? Kan ik het haar verbieden? Of zal ze me dat nooit vergeven? Valt ze dan ook direct buiten de boot en moet ik het haar niet aan willen doen? En als ze gaat, hoe zorg ik dan voor rust voor mezelf?”

Verantwoordelijkheid

Pubercoach Meta Herman de Groot snapt de zorgen van Jorien, maar legt uit dat kinderen rond de leeftijd van 16 jaar al een zekere mate van verantwoordelijkheidsgevoel hebben ontwikkeld. „Ten eerste is het belangrijk om daarover in gesprek te gaan met je dochter. Hoe kijkt zij zelf tegen de vakantie aan? Hoe denkt ze bijvoorbeeld over het coronabeleid in Spanje? Weet ze daar wel genoeg vanaf? Zoek samen uit welke regels gelden op het Spaanse eiland.”

„Daarnaast is het goed om te weten met wie ze daarnaartoe gaat. Zijn het vrienden waar je een goed gevoel over hebt? Zijn ze verantwoordelijk genoeg?” Volgens Herman de Groot hoef je in die afweging ook niet te schromen om contact op te nemen met andere ouders om hen te vragen hoe zij met de situatie omgaan. „Het is veel beter om je goed te laten informeren, dan dat je de vakantie verbiedt. Dat laatste lijkt mij niet verstandig. Liever ga je goed in overleg, in eerste instantie met je dochter, en als je dat wilt met de andere ouders.”

Alcohol

Vervolgens is het belangrijk duidelijke afspraken te maken, legt de pubercoach uit. „Ten eerste maak je je dochter duidelijk dat het naleven van de Spaanse regels heel belangrijk is. Benadruk dat de Spaanse autoriteiten niet mild met haar zullen omgaan wanneer ze dit niet doet. Daarnaast kun je afspraken maken over de omgang met alcohol. Heeft ze erover nagedacht wat zij zal doen als iemand uit de groep in de problemen komt? En hoeveel is ze van plan zelf te drinken? Wat doet ze zelf als ze merkt dat ze misschien te veel heeft gedronken?”

En telefonisch contact tijdens de vakantie? Dat moet kunnen volgens Herman de Groot. „Leg vooraf een paar momenten vast waarop jullie even contact hebben. Zo gun je jezelf ook rust. Een dochter van 16 moet je nu eenmaal een keertje loslaten en vertrouwen geven. Het belangrijkste is daarom vooral goed met haar te praten en haar de antwoorden te laten geven op de vragen die jij als moeder hebt.”