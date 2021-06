Mogen mannen alles aantrekken wat ze willen?

Blote buik op het terras

Zodra de temperaturen de hoogte in schieten, kiezen sommige mannen ervoor om zonder shirt op een terras te gaan zitten, op de fiets te stappen of boodschappen te gaan doen. Dat scheelt voor hen wellicht in de warmte en zo kunnen ze optimaal van de zonnestralen genieten.

Maar is dit wel zo smakelijk voor omstanders? Zou jij het erg vinden als de man naast jou op het terras in zijn blote bast zit, terwijl jij geniet van een hapje en een drankje?

Onverzorgde voeten

Een terugkerend onderwerp iedere zomer zijn ook de onverzorgde voeten waar een aantal mannen zich niets van aan lijkt te trekken. Hup, een sandaal aan, ongeacht de laag eelt, de kalknagels en de behaarde tenen. Vind jij dat een gruwel en moeten die mannen eerst maar eens een bezoek aan de pedicure brengen, of is dat onzin en denk je: vrijheid blijheid?

Schreeuwerige T-shirts

Hoewel sommige mannen wellicht (naast een afspraak maken bij de pedicure) niet zo veel aan hun voeten kunnen veranderen, is er zeker wat te doen aan hun kledingkeuze. Zo kiezen veel mannen op latere leeftijd nog altijd voor T-shirts met een opdruk van een lollige kreet of stripfiguur.

Daarnaast dragen veel mannen met mooi weer een korte broek. Misschien klinkt dat heel normaal, maar er zijn mannen die er bewust voor kiezen niet met een korte broek over straat te gaan. Het zou - naar voorbeeld van de Italiaanse man die nooit zijn behaarde benen laat zien op straat - niet stijlvol zijn. Wat vind jij hiervan?

Vrijheid blijheid

Aan de ene kant zou je ervoor kunnen pleiten dat iedereen vrij is in wat hij (of zij) draagt en dat het niet aan ander is om hierover te oordelen. Vrijheid blijheid dus. Aan de andere kant gaat het in sommige gevallen over de openbare ruimte; zouden er daarom grenzen aan gesteld moeten worden?

