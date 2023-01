Praat mee: Zou jij je familie voor de rechter slepen om een erfenis?

Schrijnend

Wat de precieze eisen zijn van de 29-jarige zangeres is onduidelijk. Via haar woordvoerder Bernard Tomlow laat Roxeanne wel weten dat er al maandenlang een conflict speelt. „Achter de schermen, buiten de media en zonder procedures is geprobeerd opheldering te krijgen over een aantal relevante zaken. De gang van zaken is al verdrietig genoeg en dat dit niet onderling opgelost kan worden is schrijnend.” Doordat er een erfenis in het spel is, zijn de zaken snel juridisch geworden. Bij de Hazesjes gaat het namelijk om een grote som geld, zo bericht RTL Nieuws.

Familieruzie

Is zo’n toestand om een erfenis de familieruzie nou echt waard? Zo denkt Twitter erover:

Remco vindt het een triest.

Henk vindt dat Roxeanne de erfenis daarentegen moet verwerpen.

Mascha wil ruzies voorkomen om bijvoorbeeld een erfenis om haar oude moeder te sparen.

