’Wappies boren nieuwe bron van waanzin aan: van zonnebrand krijg je kanker’

Melanoom

Ik zou iemand als rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek – die ’sunscreen free’ promoot op Instagram - wel eens een dagje mee willen nemen in mijn angst. Ruim zeven jaar geleden, ik was net voor de derde keer moeder geworden, had ik een melanoom op mijn arm; de meest dodelijke vorm van huidkanker. Als kind was ik talloze keren verbrand, dat was in die tijd heel normaal. Smeren deden we amper. Wisten wij veel.

Tekst gaat verder onder post.

Altijd angst

Het melanoom werd keurig weggehaald en de snijranden waren schoon, maar dat zegt je als je met zoiets ongrijpbaars te maken hebt gehad niets. Kanker kan altijd terugkomen en nestelt zich vooral voorgoed in je gedachten. Het kan altijd ergens vanuit één verdwaalde cel, daar waar je het niet doorhebt, woekeren en dan ineens aan de oppervlakte komen. En dan is het te laat. Die angst is er áltijd. Nu zeven jaar later nog.

Zweet

Eerder deze week interviewde ik nog een vrouw die haar man in negen weken tijd had verloren. Uitgezaaide melanoomkanker. Terwijl ze haar verhaal deed, brak het zweet me uit. Wat als? Ik wilde er niet aan denken. Dat wilde ik ook niet toen ik vorig jaar op de uitvaart van Ruud ten Wolde was, maar je doet het toch. Ook hij is er niet meer door iets wat begon met een melanoom.

Welness-rechts

Maar hey; zonnebrand dus, dat is voor, zoals schrijfster Roxane van Iperen het mooi noemt ’wellness-rechts’ het nieuwe vaccineren. Wappies en complotdenkers als Eva en van die afschuwelijke yoga-bakfiets-draagzakmoeders met in theorie voldoende verstand om beter te weten, hebben een nieuwe bron van waanzin aangeboord. Niet de zon, maar zonbescherming zou kanker veroorzaken. Ja, als je er een fles per dag van opdrinkt.

Kwaadaardige stroming

Dus nu worden er door tal van mensen zonnige socialmediaposts gedeeld met bijschriften als ’sunscreen free’. Het is om te janken. Je zou ze bijna allemaal een dagje de oprechte angst gunnen. Nou gun ik dat niemand en ook deze compleet verknipte wappies niet. Maar mèn, wat moeten we met deze kwaadaardige stroming mensen die vooral heel, heel erg druk met zichzelf zijn.

Tegenwicht

Ze de mond snoeren mag niet en hoewel dat de beste oplossing lijkt, is dat ook echt niet wat we moeten willen. Het enige wat we kunnen doen is tegenwicht bieden. Zij die het wel begrijpen, zijn met veel, véél meer. Lach ze keihard uit. Spreek ze tegen. Geef ze bewijzen. Vraag hén om bewijzen. Smeer in hun bijzijn en breng je kinderen bij wat wijsheid is. Ook dít waait weer over. Zaak is het alleen niet te veel nieuwe huidkankerpatiënten te laten opleveren.

Proefondervindelijk

Want 82.800 gevallen van huidkanker per jaar is meer dan genoeg. En 800 doden per jaar zou ook wel wat minder mogen. Mensen als Eva zijn met hun ’kritiek’ in dat opzicht ook echt levensgevaarlijk bezig, maar niet meer te redden vrees ik. Proefondervindelijk leren dan maar? Ik snap werkelijk niet hoe ogenschijnlijk weldenkende mensen zo de weg kwijt kunnen raken. En ik dacht dat ik met die hele vaccinatiehysterie het gekste wel gezien had…

Zon verstandig dit weekend mensen. Smeer ze.