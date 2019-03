’Voor mij betekent vrijheid gelukkig zijn’

Op Bevrijdingsdag vieren we dat we in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien vrij zijn van oorlog en onderdrukking. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Maar wat betekent het begrip 'vrijheid' voor jou persoonlijk? VROUW ging de straat op.