’Goh… nou, dank je, Sinterklaasje’

Ergste surprise ooit

Kayleigh (35): „Het was mijn eerste sinterklaas met mijn toenmalige vriend, met wie het semi-serieus was. Ik kreeg een grote trommel met daarin natte peperkoek en pindakaas. In deze visuele diarree zat een pot met stroop, met daarin een extreem plakkerige bol wol die ik helemaal moest afwikkelen voor een lullig armbandje van de markt. De familie van mijn vriend pieste bijna in hun broek van het lachen. Ik wilde me niet laten kennen, dus ik heb de avond plakkerig en grimlachend uitgezeten, maar de verkering is erop stukgelopen.”

Zeurpiet

Marilynne (33): „Elk jaar ben ik weer die sukkel die op het laatste moment nog iets koopt wat niemand nodig heeft en met hulp van de rijmwoordengenerator een gedicht in elkaar flanst. Ik dacht dat ik er wel mee wegkwam, maar vorig jaar kreeg ik een pluchen luiaard, een stukje kant ’omdat je er zo lekker de kantjes vanaf loopt’ en een gedicht waarin mijn gemakzucht en talenten als Zeurpiet uitgebreid aan bod kwamen. Ik moet dit jaar echt aan de bak om het goed te maken.”

Recyclesint

Carla (37): „Nu onze kinderen weten hoe het zit met Sinterklaas, vieren we het tegenwoordig anders. Iedereen koopt tien kleine cadeautjes, die gaan op een hoop en dan dobbel je om de beurt met een dobbelsteen, die mijn broer heeft geknutseld, of je een cadeautje mag houden, aan iemand anders moet geven of bij iemand anders mag wegpakken. Het duurt eeuwig, het zijn allemaal van die prullen waar je niks aan hebt. Vorig jaar heb ik gewoon overbodige zooi uit ons huis ingepakt, waaronder wat cadeautjes van eerdere jaren. Niemand die het merkte. Ik vond het wel een duurzame oplossing.”

Cadeaustress

Anja (47): „Mijn moeder verborg de cadeaus altijd achter de lakens van de linnenkast in de grote slaapkamer. Het vergde op mijn veertiende gesluip, geloer, wiebelen op een stoel en pulken aan een pakje om erachter te komen dat mijn zus de walkman zou krijgen waar ik mijn zinnen op had gezet. Mijn cadeautje was een spelletje dat ongeveer hetzelfde formaat had. Ik heb mijn moeders etiketten gejat, haar handschrift vervalst en mijn naam op de walkman gezet. Tot op de dag van vandaag denkt ze dat het haar vergissing was. Mijn zus kreeg later alsnog een walkman. Gelukkig, want ik voelde me toch een beetje schuldig.”

Minigeluk

Silvia (50): „Mijn middelste zoon sms’te een uur voordat we met Pakjesavond zouden beginnen dat zijn vriendinnetje het bij ons kwam vieren: ’Vraag maar niks, ze wil liever bij ons zijn.’ We wisten nog niet veel van haar, wel dat ze het thuis niet leuk had. Er lag een berg cadeautjes, maar ik had niets voor een meisje van 16. Wel een nieuwe mascararoller, een schattig avondtasje en een la vol proefjes en parfum-mini’s en een warme muts met sjaal die ik eigenlijk voor mijn zus had gekocht. Ingepakt, extra bord en pannetje bij de gourmetset gedekt, gedaan alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Ze is eigenlijk nooit meer weggegaan: de verkering hield stand; ze heeft anderhalf jaar bij ons gewoond voordat ze gingen samenwonen. Voor mijn vijftigste verjaardag kreeg ik van haar – ze is inmiddels mijn schoondochter – een heel mooi zelfgemaakt doosje met daarin een van de mini’s die ze nooit had aangebroken ’omdat daarmee iets van die avond weg zou zijn wat ik voor altijd wilde houden’. Snikken, allebei. Ik kreeg van Sint goedbeschouwd een extra kind.”

Vintage chic

Lily (38): „Omdat ik minder kapitaalkrachtig ben dan mijn schoonfamilie, kan ik niet voor acht mensen iets van 25 euro kopen. Het kost even tijd, maar vorig jaar heb ik al mijn cadeautjes bij kringloopwinkels gekocht. Porseleinen kopjes, beeldjes voor een verzamelaar, een prachtig fluwelen tasje – ik heb ze mooi ingepakt met een gedicht erbij. Duurzaam en vintage zijn toverwoorden in dit geval. Totale kosten: 42 euro. Dank u, Sinterklaasje!”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Dit stukje staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).