Daghoroscoop 15 augustus – Steenbok: Wees eerlijk tegen jezelf!

Jouw carrière kan in een stroomversnelling raken die sterker is dan in vorige jaren. Succes lacht je toe, zowel privé als in je professionele leven. Durf je grenzen te overschrijden en je op onbekend terrein te begeven. Dat geldt ook voor de liefde. Een speciaal iemand gaat jouw pad kruisen.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Begin vroeg en houd er rekening mee dat je wordt opgehouden. Wees extra voorzichtig met breekbare spullen en blijf af van antieke of kostbare voorwerpen. Let goed op in het verkeer. Probeer, wat er ook gebeurt, kalm te blijven.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Een collega kan een geheimpje met je delen en dat kan met jou of jouw partner te maken hebben. Gebruik je gezonde verstand als iemand zich vreemd tegen je gedraagt. Al wat glimt is geen goud, namaak valt vroeg of laat door de mand.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Raak niet over je toeren als een klein drama ontstaat over een negatief saldo, of dat met onverwachte uitgaven te maken heeft. Bedenk een compromis als de huiselijke harmonie wordt verstoord. Laat problemen je niet overrompelen.

Iemands grote aantrekkingskracht kan jou een slapeloze nacht hebben bezorgd en ongehuwden kunnen door een wild verlangen worden bevangen. Profiteer ervan dat de sterren je goed gezind zijn en blijf de hele dag bij elkaar.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Een fout in het verleden kan aan het licht komen en jou in verlegenheid brengen. Liefst zul je alleen zijn, maar gasten kunnen onverwacht op de stoep staan omdat ze jou hun plannen willen ontvouwen. Luister geduldig en zeg even niets.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Zij die een workshop organiseren of er aan deelnemen, kunnen een interessante dag beleven. Lessen in vernieuwing zullen zowel docenten als studenten ten goede komen. Intellectuelen kunnen iets ongebruikelijks voortbrengen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Hoewel je met uitdagende aspecten te maken krijgt, zijn jouw vooruitzichten positief. Inspanning wordt beloond. Je zult niet alles kunnen doen wat je wilt, maar je krijgt de hoofdpunten voor elkaar. Dring bij werknemers aan op efficiëntie.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Het lijkt erop dat een geheime romance niet langer geheim is. Als je niets te verbergen hebt, heb je niets te vrezen. Indien wel, dan kan er een lijk uit de kast vallen of wordt je privacy geschonden. Je zult daarna opgelucht zijn.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Een gunstige dag om een financieel advies in te winnen. Koop iets wat jouw werk of leven vergemakkelijkt. Reken niet op steun als op de werkvloer onenigheid ontstaat. Doe een stapje terug en bedenk een compromis.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Streep wat tegenzit weg tegen hetgeen goed gaat en neem de middenweg tussen optimisme en pessimisme. Negeer overdreven aanmoediging, evenals ontmoediging, en kijk alleen naar echte kansen. Wees eerlijk tegen jezelf.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Iemand kan proberen te verhinderen dat je jouw ideeën uitvoert. Wees zo verstandig om te luisteren, want men kan een punt hebben waaraan jij bent voorbijgegaan. Je goede geheugen maakt deze dag geschikt voor een examen.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Alles riskeren uit liefde is een wel erg dramatisch gebaar. Dat is iets voor een film met een happy end. In het echte leven mag je daar niet op rekenen. Bied in een relatie loyaliteit en trouw. Hecht geen waarde aan schone beloften.

